Dit moet je weten over: Articles of Society

Articles of Society weerspiegelt een modieuze, maar budget bewuste generatie met denim dat is gemaakt van hoogwaardige stoffen en deskundig vakmanschap.

Oorsprong

Articles of Society, opgericht in 2012, betrad de premium denim industrie nadat het een gat in de markt opmerkte en besloot een merk te lanceren dat geweldige jeans tegen aantrekkelijke prijzen aan kon bieden om kwaliteit met waarde te combineren.

Het merk dat gevestigd is in Los Angeles, is trots op het feit dat het dezelfde materialen, normen en technieken gebruikt als zijn concurrenten, terwijl het toch lagere prijzen hanteert.

Evolutie

Sinds de lancering hebben iconische denim merken zoals Antik Denim, Hudson en Theory en Vince banden onderhouden met Articles of Society om hun kennis over te dragen aan het label en actueel te blijven in de hedendaagse mode-industrie.

De symbolische gel A op de achterzak van elke jeans van het merk is een visuele weergave van Articles of Society's doel om klassieke ontwerpen aan te bieden die altijd in de mode blijven.

Nieuws

Articles of Society kleding wordt verkocht bij verschillende online winkels en retail locaties over de hele wereld.