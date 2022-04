Dit moet je weten over: Bav Tailor

Bav Tailor is een duurzaam luxe kledingmerk ontworpen voor een ethisch bewuste, generatieloze klantenkring. Geboren uit een levenslange zelfontdekkingsreis door het internationale luxe mode landschap, wil het merk een totaalbeleving creëren om mensen op te voeden en te inspireren om verantwoord en duurzaam te leven. Volgens de mantra "respect your body + your sphere", moedigt het merk een holistische levensstijl aan door middel van hun tijdloze en minimalistische ontwerpen geïnspireerd door architectuur en een versmelting van Oosterse filosofieën.

Bav Tailor's DNA is gebouwd op een bewust 360° manifest dat een afvalarm ontwerpproces, gecertificeerde natuurlijke of gerecyclede materialen en ethische en transparante productie omvat. Elk product draagt het 100% Made in Italy keurmerk dat staat voor authenticiteit.

Oorsprong

De Britse ontwerpster van Indiase afkomst Bav Tailor lanceerde in 2015 haar gelijknamige label. Met haar duurzame merk zet ze de traditie voort van haar voorouders, die ooit zelf grote sartorialisten waren en zich inzetten voor innovatie, vakmanschap en respectvolle maatstaven.

Het merk werd bekroond met het Butterfly Mark, een betrouwbaarheidskeurmerk voor luxemerken die een duidelijke inzet tonen ten aanzien van duurzaamheid in alle onderdelen van het bedrijf, en is sinds 2019 lid van Positive Luxury en sinds 2014 van Common Objective.

Beeld: Bav Tailor, Chandra SS22 Collectie, via de officiële website van het merk.

Evolutie

"Voor Bav Tailor is een leven geleefd in evenwicht er een waar het lichaam gehuld is in bewuste stoffen; waar de ziel verruimd wordt met behulp van innerlijke ecologische rituelen, en waar onze uiterlijke sfeer in balans blijft en gerespecteerd wordt door middel van gratie en ahimsa - geen geweld," aldus het label op haar website.

Bav Tailor zet zich in om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact op de maatschappij te hebben door lid te worden van en bij te dragen aan stichtingen die de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ondersteunen, zoals Treedom, Big Blue Ocean Clean-Up en Save-the-Elephant.

Nieuws

Vandaag de dag heeft Bav Tailor zich ontwikkeld tot een authentiek, bewust luxemerk voor alle huidige en toekomstige generaties. Naast haar eigen minimalistische, genderneutrale collecties biedt Bav Tailor limited-edition Artisanal Lab capsule collecties aan in samenwerking met ambachtslieden van over de hele wereld die hun feilloze ambachtelijke vaardigheden vertalen in unieke producten.

De producten van het merk zijn verkrijgbaar bij meer dan tien retailers over de hele wereld en via de eigen online shop.

Beeld: Bav Tailor, Chandra SS22 Collectie, via de officiële website van het merk.