Dit moet je weten over: Bianca Saunders

Bianca Saunders is het gelijknamige mannenkledinglabel van de bekroonde ontwerpster en creatief directeur Bianca Saunders, gevestigd in Londen. Geïnspireerd door haar Britse en Jamaicaanse wortels, richten Saunders' ontwerpen zich op de spanning tussen traditie en moderniteit en leggen ze de nadruk op genderkwesties om nieuwe benaderingen van mannenmode te verkennen.

Oorsprong

De in Londen geboren en gevestigde ontwerpster Bianca Saunders lanceerde haar gelijknamige label in 2017 nadat ze afstudeerde aan het Royal College of Art met een Master in Menswear. Nog geen jaar later werd ze genomineerd als "One To Watch" door de British Fashion Council en presenteerde ze haar eerste soloshow op London Fashion Week.

Evolutie

Het label kreeg al snel internationale erkenning en zit sindsdien in een voortdurende groeifase. Sinds de lancering van haar merk heeft Bianca Saunders een aantal prijzen ontvangen, waaronder een vermelding in de 2020 Forbes 30 Under 30 lijst en het ontvangen van de 2021 Andam Grand Prix Fashion Award.

Bianca Saunders creëert twee collecties per jaar en werkt aan verschillende ontwerpprojecten. In januari 2022 maakt haar label zijn debuut, dat eerder op London Fashion Week te zien was, op Paris Fashion Week met de Herfst/Winter 2022 collectie "A Stretch".

Nieuws

Het label is inmiddels te vinden bij gerenommeerde internationale retailers als MatchesFashion, SSENSE, Nordstrom en GR8, maar ook in de eigen online shop. Sinds 2021 is Bianca Saunders ook geselecteerd als een van de veelbelovende jonge ontwerpers in Alessandro Michele's GucciVault.

Bianca Saunders, FW22 Collectie, via de officiële website van het merk.