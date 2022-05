Dit moet je weten over: Bibico

Bibico is een ethisch Brits damesmodemerk dat ernaar streeft mooie en eenvoudige kleding te maken waarin vrouwen zich goed voelen, de planeet wordt beschermd en degenen die de kleding maken meer zeggenschap krijgen.

Oorsprong

Nieves Ruiz Ramos richtte Bibico op in 2007. Ramos komt oorspronkelijk uit Spanje, maar ze studeerde voor haar modediploma in Frankrijk. Kort daarna verhuisde ze naar Spanje om voor fast-fashion retailer Zara te gaan werken.

"Ik was totaal teleurgesteld in het snelle tempo en de wegwerpcultuur van de mode-industrie. Toen besloot ik Bibico te lanceren en aan de winkelstraat te bewijzen dat een meer ethische en duurzame benadering van mode mogelijk was," aldus Nieves Ruiz Ramos op de website van het label.

Evolutie

Bibico ontwerpt twee collecties per jaar en produceert in kleine hoeveelheden, zodat er minder impact is op het milieu. Het label gelooft erin dat consumenten kledingstukken keer op keer kunnen dragen.

Alle kledingstukken van het merk worden veelal met de hand gemaakt en zijn afkomstig van ambachtelijke fabrikanten in India, Nepal en Italië. Om minder impact op de planeet te hebben, doet Bibico bovendien onderzoek naar duurzamere vormen van verpakken en verzenden.

Bibico gelooft in het kweken van vertrouwen, respect en vriendschap met haar leveranciers en fabrikanten. Daarom zijn twee van haar belangrijkste ambachtelijke fabrikanten lid van de World Fair Trade Organisation en zorgen zij zo voor een eerlijkere wereld.

Nieuws

Vandaag de dag zijn de producten van Bibico, waaronder kleding en accessoires, verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada en de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld.