Dit moet je weten over: Black Orchid Denim

Het denimmerk Black Orchid Denim werd opgericht in Los Angeles en staat bekend om zijn onberispelijke pasvormen, luxe stoffen en innovatieve wassingen die beenverlengende en afslankende silhouetten combineren met ultiem comfort.

Oorsprong

Black Orchid Denim werd in 2008 gelanceerd door de Parijse ontwerper Julien Jarmoune. Omdat hij al sinds zijn 18e in de denimindustrie werkzaam is, had hij veel ervaring en wist hij dat hij een premium product wilde maken dat hemzelf als ontwerper het beste zou vertegenwoordigen.

De naam van het merk werd geïnspireerd door de zwarte orchidee bloem omdat Jarmoune vond dat deze perfectie vertegenwoordigde en zijn doel voor het merk was om een mooi en luxe kledingstuk voor vrouwen te creëren.

Evolutie

Sinds de lancering van het merk heeft het elk seizoen nieuwe ontwerpen en pasvormen uitgebracht. Zo werd Liquify, de revolutionaire Italiaanse stretchtechnologie voor denim, op de denimmarkt geïntroduceerd om het lichaam van de drager te vormgeven en te accentueren.

Het label biedt tegenwoordig een breed scala aan vegan leren kledingstukken, van jassen tot broeken. Het merk werd gecreëerd voor modern meisjes die van mode houden, een eigen stijl hebben en die hun kleding met zelfvertrouwen dragen.

Nieuws

Black Orchid Denim is al verschenen in diverse modebladen, en het merk wordt verkocht in een groot aantal webshops wereldwijd en via de eigen website.

Bovendien is Black Orchid Denim er trots op dat beroemdheden zoals Eva Longoria, Gigi Hadid, Jessica Alba, Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker, Vanessa Hudgens en nog veel meer het merk steunen.