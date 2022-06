Dit moet je weten over: Blood Brother

Blood Brother is een Brits streetwear modelabel dat moderne kleding, schoenen en accessoires voor mannen aanbiedt. Wat begon als een klein merk met een basis assortiment bestaande uit eenvoudige jersey klassiekers heeft zich nu gevestigd als een volwaardig lifestyle merk dat wordt gedragen door beroemdheden als Justin Bieber, Wizkid en Offset, en dat te vinden is in gerenommeerde warenhuizen over de hele wereld.

Oorsprong

Blood Brother werd opgericht in Londen in 2011 door James Waller en Nicholas Biela. De twee vrienden hadden eerder samen gestudeerd aan het London College of Fashion en kwamen op het idee om hun eigen T-shirt merk te beginnen. De ontwerpers werden hiertoe geïnspireerd door de gemeenschap en de eigenzinnige streetwear-scene van Londen, met invloeden uit de hele creatieve industrie.

Evolutie

De eerste grafische T-shirts evolueerden in een volledige collectie van herenkleding die zowel T-shirts als andere bovenkleding zoals jassen, knitwear, sweatshirts en sweatpants biedt. Blood Brother staat bekend om zijn minimalistische, innovatieve esthetiek en zijn kenmerkende graphics en prints. Het onafhankelijke merk biedt daarnaast een platform voor nieuw talent en creativiteit, door regelmatig samen te werken met iconische merken, maar ook met kunstenaars, muzikanten, fotografen en filmmakers. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot speciale collecties in samenwerking met merken als Guinness, River Island en Liberty.

Nieuws

Het streetwear label blijft snel groeien en wordt momenteel vertegenwoordigd in het assortiment van meer dan 90 geselecteerde retailers wereldwijd, zoals Zalando, Nordstrom en Farfetch. Elk jaar wordt een nieuwe collectie gelanceerd voor het lente/zomer en herfst/winter seizoen.

Beeld: Blood Brother, via de officiële Facebookpagina van het merk.