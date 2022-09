Dit moet je weten over: Bottega Veneta

Bottega Veneta is een merk van Kering dat bekend staat om zijn tijdloze en elegante ontwerpen en zijn nauwgezette benadering van het vakmanschap in leer, waaronder de beruchte intrecciato geweven leerstructuur.

Oorsprong

Bottega Veneta werd in 1966 in Vicenza in Italië opgericht door Michele Taddei en Renzo Zengiaro. Het merk behaalde succes in de jaren 60 en 70 onder de creatieve leiding van Laura Braggion en overtuigde klanten over de hele wereld met hoogwaardig design en een gereserveerd en geraffineerd ontwerp-DNA.

Evolutie

Na een tijd van stagnatie en veranderingen in management werd het merk begin jaren 2000 gestroomlijnd door creatief directeur Thomas Maier. Maier ging in tegen de opleving van de logomania en hanteerde een strikte agenda om vast te houden aan de authentieke identiteit van het merk. Zijn opvolger Daniel Lee, die in 2012 bij het label kwam, introduceerde een nieuw tijdperk voor Bottega Veneta door trendsettende looks en accessoires te creëren die het toonbeeld werden van fashion-forward dressing. Lee volgde het voorbeeld van Maier en ging tegen de verwachtingen in door gangbare merkstrategieën te verwerpen. Het merk werd dan ook een onderwerp van discussie nadat het begin 2021 aankondigde zich terug te trekken van de sociale media.

Nieuws

In 2021 nam Mathieu Blazy, voormalig ontwerpdirecteur van het label, de teugels over als creatief directeur en debuteerde zijn visie voor het eerst met de FW22-collectie. Op ware Bottega Veneta wijze toonde de collectie een overvloed aan goed getailleerde, rustige ontwerpen die werden onderstreept door decadente accessoires zoals tassen, schoenen en riemen. De openingslook bestond uit een witte tanktop en een spijkerbroek, die het archetype outfit van het seizoen werd, geprezen door modecritici en dragers tegelijk. Bottega Veneta blijft de mode-industrie verrassen met onconventionele keuzes, terwijl het trouw blijft aan zijn ingetogen aanpak die een meer volwassen publiek aanspreekt.

Beeld: FW22 Collectie, Bottega Veneta