Dit moet je weten over: Brächa Design

Brächa Design maakt duurzame handtassen en accessoires in Indonesië, op het eiland Bali. In plaats van naar massaproductie te streven, maakt het bedrijf liever exclusieve eenmalige stukken en streeft het ernaar zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Brächa Design ontwikkelde ook zijn eigen duurzame stof van ananasbladeren.

Oorsprong

Brächa Design werd in 2014 gelanceerd nadat de Nederlandse oprichter Marieke Terpstra tijdens haar werk op Bali begon met het ontwerpen van tassen voor haar vrienden en familie. Ze werkte samen met een plaatselijke kleermaker om haar ontwerpideeën om te zetten in hoogwaardige, duurzame tassen en maakte met de hulp van een vriendin een fotoshoot voor haar eerste collectie, die ze later online deelde.

Evolutie

De belangstelling voor en de verkoop van de tassen van Brächa Design groeide snel. In de loop der tijd ontwikkelde het merk zich van de verkoop van handgemaakte leren geschenken tot het creëren van een reeks tijdloze producten en zelfs een nieuwe innovatieve stof genaamd Piña.

De multifunctionele stof is gemaakt van ananasbladeren. Door de bladeren te upcyclen tot een stevig, natuurlijk materiaal geeft Brächa Design het afvalproduct een tweede leven. Alle producten zijn handgemaakt door lokale ambachtslieden.

Nieuws

Vandaag de dag is het doel van Brächa Design om mooie, hoogwaardige producten aan te bieden met minimalistische, goddelijke ontwerpen die een leven lang meegaan. De producten van het bedrijf zijn te koop in de webwinkel van Brächa.

Bovendien is het bedrijf altijd op zoek naar bewuste ontwerpers die willen samenwerken en werken met de stof Piña.

Beeld: Website Bracha