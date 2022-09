Dit moet je weten over: Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli is een Italiaans merk dat eersteklas prêt-à-porter voor vrouwen en mannen produceert, evenals accessoires die een "verfijnde en geraffineerde smaak" uitdrukken. Het merk legt sterk de nadruk op zijn Italiaanse wortels en richt zich op ontwerpen die moeiteloos passen in de "exclusieve en hedendaagse" levensstijl van zijn consumenten.

Oorsprong

Brunello Cucinelli richtte zijn merknaam op in 1978, nadat hij was geïnspireerd door de modeboetiek van zijn verloofde. Zo waagde Cucinelli de stap naar gebreide kleding, te beginnen met gekleurde kasjmier kledingstukken voor vrouwen. Geïnspireerd door de kostbaarheid van kasjmier werd een van de kernwaarden van het merk geboren: compromisloze kwaliteit. Het bedrijf werd uitzonderlijk goed aanvaard op verschillende Europese en buitenlandse markten en scoorde een gestage groei en internationale uitbreiding. In 2012 ging het merk naar de beurs van Milaan, terwijl het trouw bleef aan een bedrijfsmodel dat gevoelig is voor duurzaamheid en gezonde groei.

Evolutie

Door de jaren heen is Brunello Cucinelli wereldwijd bekend om zijn klassieke, tijdloze ontwerpen en het gebruik van uitzonderlijke materialen. Omdat ze trots zijn op hun 'Made in Italy'-filosofie, hebben ze hun ambachtelijke laboratoria in hun thuisland uitgebreid tot meer dan 360. Tot op de dag van vandaag wordt 50 procent van hun kleding geproduceerd door middel van handwerk met naald, draad en schaar. Brunello Cucinelli blijft zich richten tot consumenten die niet alleen openstaan voor de producten zelf, maar evenzeer voor het proces achter het product, inclusief de waardigheid en ethiek van de fabrikant.

Nieuws

Tegenwoordig is Brunello Cucinelli aanwezig in multi-brand en premium warenhuizen in de belangrijkste steden ter wereld. 2021 was een van de beste jaren voor het Italiaanse merk, met een omzet van 712 miljoen euro, zoals Cucinelli verklaarde in hun meest recente jaarverslag. Met ongeveer 60 procent winst uit eigen retail en ongeveer 40 procent uit groothandel hebben ze een stabiele positionering in de B2B- en B2C-modemarkt. Voor 2022 en 2023 verwacht het merk een "fijne, gracieuze en evenwichtige" groei van 10 procent in elk jaar.

Beeld: Brunello Cucinelli, eigendom van het merk