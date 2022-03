Dit moet je weten over: Burkely

Burkely is een Nederlands lederwarenlabel dat stijlvolle en functionele tassen, rugzakken en accessoires vervaardigt. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf in familiebezit en wordt het geleid door de derde generatie. Het bedrijf is internationaal succesvol en hanteert het motto "we've got your bag". Burkely biedt duurzame lederwaren van de hoogste kwaliteit die geschikt zijn voor elke gelegenheid.

Oorsprong

Burkely is in 1988 opgericht als dochteronderneming van Horsten Lederwaren, dat al in 1944 door de heer A. Horsten in Waalwijk was opgericht. De zoon van de oprichter, Cees Horsten, is later in het bedrijf gestapt en is tot op de dag van vandaag eigenaar van het bedrijf. Hij heeft meer dan 50 jaar ervaring in de lederwarenbranche met zijn medewerkers en zijn zoon Preben Horsten, met wie hij het familiebedrijf voortzet. Totdat de productie van de tassen in 1993 naar het Verre Oosten werd verplaatst, was Burkely een van de weinige lederwarenbedrijven die haar goederen in Nederland produceerde.

Evolutie

De Burkely collecties zijn ontworpen in Nederland en worden sinds 1993 in India geproduceerd in partnerfabrieken waar het bedrijf al jaren mee samenwerkt. "Wij produceren onze producten met respect voor de natuur en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden met ons gepassioneerde team van ontwerpers, levenslange partners en ambachtslieden," aldus de website van het bedrijf. De ontwerpafdeling bezoekt de Indiase fabrieken verschillende keren per jaar zodat de hoogwaardige reputatie van het merk kan worden gewaarborgd. Burkely lanceert elk seizoen een nieuwe collectie.

Nieuws

Burkely verkoopt momenteel wereldwijd meer dan 500.000 artikelen per jaar. De producten zijn zowel online als offline verkrijgbaar bij talloze retailers over de hele wereld en in de online shop van het merk. Het label streeft voortdurend naar uitbreiding en wil haar tassen en accessoires in de toekomst in meer landen en bij meer retailers gaan verkopen.

