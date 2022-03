Dit moet je weten over: CAES

CAES is een jong Nederlands label dat werd opgericht in 2019 en nu al bekend staat om zijn slow fashion ethos. Het merk streeft ernaar stukken aan te bieden om te koesteren en het hele jaar door te dragen. Het zijn kledingstukken die gemaakt zijn om lang mee te gaan en om je lichaam te beschermen als een 'hoesje', oftewel case in het Engels.

Oorsprong

In het najaar van 2019, na een aantal jaren als ontwerper te hebben gewerkt en strikte kaders en enorme hoeveelheden in productie te hebben gevolgd, besloot Helen de Kluiver dat deze manier van werken niet meer bij haar paste en dus lanceerde ze CAES. Het was haar manier om de wereld te laten zien hoe je het rustiger aan kunt doen en zorgzamer kunt zijn. Het merk biedt kleine collecties (die 'edities' worden genoemd) van basics en minimalistische stukken, uitgebracht in overeenstemming met het tempo van hun fabrieken, die niet seizoensgebonden zijn.

Evolutie

Duurzaamheid is voor CAES geen trend. De ethos van het merk gaat verder dan alleen het produceren van ecologisch duurzame mode. Hun hele toeleveringsketen is erop gericht om arbeiders eerlijk te behandelen en de impact op het ecosysteem te minimaliseren. Elk item wordt in Portugal gemaakt door toegewijde familiebedrijven. De Kluiver kan op deze manier betrokken zijn bij de productie en deze van dichtbij volgen. Helen de Kluiver werkt met een patroonmaker die alles in 3D maakt om verspilling van materiaal te voorkomen. Wat verpakking betreft, gebruikt het merk composteerbare zakken voor het verpakken en verzenden van hun hoogwaardige en tijdloze stukken.

Nieuws

Zachte stukken zoals biokatoenen rompertjes, jurken en truien in neutrale tinten, en vegan leren broeken zijn verkrijgbaar via de website van het merk, en nu ook op Net-a-Porter. Met het wereldwijde bereik van het platform hoopt CAES haar naamsbekendheid te vergroten en andere merken met een soortgelijke filosofie te helpen.