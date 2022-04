Dit moet je weten over: Café Leather

Café Leather is een label uit Madrid dat in het teken staat van handgemaakte premium lederwaren. Het merk koestert authenticiteit, heeft een passie voor fijne details en respect voor de natuur. Alle producten van Café Leather, van handschoenen en portefeuilles tot notitieboekjes en tassen, worden gemaakt door ambachtslieden in Ubrique, ook wel bekend als de Spaanse 'stad van het leer', van 100 procent plantaardig gelooid leer. Het bedrijf werkt alleen met de beste en meest respectvolle grondstoffen om duurzame lederwaren te maken die gemaakt zijn om lang mee te gaan. "Bij Café geloven we niet in mooie producten met geplande veroudering. Wij zijn gepassioneerd door alles wat kan worden doorgegeven," aldus de website van het bedrijf.

Oorsprong

Café Leather werd in 2017 opgericht door Miguel Sánchez Ibáñez en Kiko Requena Búa, welke het merk beschrijft als "extreem nieuwsgierige mensen die vastbesloten zijn om de meest authentieke klanten blij te maken". Maar hoe zijn zij op hun buitengewone merknaam gekomen? De naam komt voort uit de vele overeenkomsten tussen hun producten en specialty coffee, niet alleen wat betreft de zintuiglijke ervaring, maar ook de traditionele manier van produceren en de focus op ambachtelijk handwerk en ecologische en duurzame processen.

Beeld: Café Leather, eigendom van het merk

Evolutie

De oprichters van Café Leather hebben veel gereisd om meer te leren over leerlooitradities en de unieke ambacht van het maken van duurzame producten in kleine ambachtelijke dorpjes in Spanje en de rest van de wereld. Vandaag de dag werkt het merk samen met werkplaatsen in Ubrique die zeer gericht zijn op de details. De leerlooiers gebruiken verschillende natuurlijke looistoffen van bomen zoals de acacia of de quebracho en bewaren het geheim van dit proces van generatie op generatie.

In de overtuiging dat het verbinden van twee merken met dezelfde filosofie leidt tot uitzonderlijke producten, werkt het label regelmatig samen met prestigieuze merken zoals Land Rover, Jaguar, Vespa, Mercedes AMG en Cardhu, het toonaangevende merk van Schotse whisky. Onlangs werd Café Leather een officiële partner van de Zwitserse horlogemaker IWC Schaffhausen voor zijn sportievere lijn "IWC Racing Works", waarmee het een speciale collectie creëerde die geïnspireerd is op de luchtvaart en klassieke auto's.

Nieuws

De producten van Café Leather worden verkocht in verschillende winkels in Toulouse in Frankrijk, in Lugano in Zwitserland en in Palma de Mallorca in de Spaanse Balearen, evenals via de webshop van het merk. De collecties zijn gebaseerd op authenticiteit en worden gekenmerkt door eenvoudige ontwerpen gericht op details en uitstekend vakmanschap. Het merk zoekt inspiratie in de zaken waarvan ze houden: specialty coffee, authentieke mensen, unieke plaatsen en het buitenleven, architectuur, klassieke motoren, slow cooking, sport en muziek.

Café Leather, eigendom van het merk.