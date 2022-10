Dit moet je weten over: Campo Marzio

Campo Marzio is een Italiaans merk opgericht in Rome en kan al terugblikken op meer dan 80 jaar traditie en ambachtelijk erfgoed. Het merk combineert de modewereld met de wereld van het schrijven. Het aanbod bestaat uit elegante tassen en accessoires, evenals briefpapier van hoge kwaliteit met een eigentijds design: Italiaanse flair en heldere kleuren.

"Campo Marzio is vreugde, levenslust en meer dan elegantie: het is een 'dandy' geest, geheel Italiaans, die ervan houdt om met clichés te spelen, de regels omver te werpen, nieuwe stijlen uit te vinden door middel van het kenmerkende detail," aldus het label op haar website. Volgens de filosofie van Campo Marzio is het de visie van het merk om het gewone buitengewoon te maken.

Oorsprong

In 1933 werd Campo Marzio onder zijn oorspronkelijke naam "Bottega Artigiana" in het hart van Rome opgericht. De kleine ambachtelijke winkel specialiseerde zich in de productie van vulpennen en schrijfgerei afkomstig uit Italië en belichaamde de ziel van de Italiaanse cultuur.

Evolutie

Steunend op een rijk cultureel erfgoed en traditioneel vakmanschap breidde Campo Marzio in de jaren negentig zijn productassortiment uit van schrijfwaren tot lederwaren en vestigde zich al snel als een internationaal merk.

Het jaar 2000 is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf: om het Jubileum van de Katholieke Kerk te vieren, neemt Campo Marzio de eer op zich om een speciale collectie vulpennen te ontwerpen voor het Vaticaanse Museum.

Nieuws

Vandaag de dag staat Campo Marzio voor schoonheid, geschiedenis en passie voor een unieke en originele stijl die over de hele wereld wordt erkend. Het bedrijf heeft meer dan 50 verkooppunten, waaronder eigen winkels met één merk en geautoriseerde verkooppunten met meerdere merken in meer dan 30 landen van Europa en de Verenigde Staten tot China. Met zijn Italiaanse erfenis en veelzijdigheid tegen een betaalbare prijs wil het merk zijn groeiende businessmodel uitbreiden.

Campo Marzio, eigendom van het merk.