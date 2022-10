Dit moet je weten over: Chantelle

Chantelle is een Frans lingeriemerk dat in 1876 werd opgericht. Eerst specialiseerde het zich in elastische stoffen voor orthopedisch gebruik, maar al snel vond het bedrijf zijn ware roeping door het creëren van gordels en lingerie. Vandaag de dag wil Chantelle schoonheid in al haar vormen vieren.

Oorsprong

In 1876, terwijl vrouwen strak in het korset zaten, opende François Auguste Gamichon in Parijs een bedrijf dat kousen, heupgordels en elastische stoffen vervaardigde met behulp van een gebreid materiaal waarin gevulkaniseerd rubber was verwerkt. Dankzij deze nieuwe rekbare stof konden de korsettenmakers producten aanbieden die comfortabeler waren.

Evolutie

Na een partnerschap met Paul-Maurice Kretz lanceerde het bedrijf de "Kretz-tule" en begon het te exporteren naar Zuid-Amerika, terwijl het ook gouden en zilveren medailles won op de Wereldtentoonstellingen in heel Europa. In 1949 werd het merk Chantelle zoals we het nu kennen geboren: een merk dat zich richtte op gordels en later op beha's en de rest van het lingerieassortiment. Als innovatiegericht merk bracht Chantelle in 1972 de eerste voorgevormde naadloze beha op de markt. De t-shirt bh en de Soft Stretch lijn maakten het aanbod al snel compleet. Soft Stretch is de eerste one-size-fits-all naadloze ondergoedlijn, aanpasbaar aan elke bouw.

Nieuws

Voor Chantelle, net als voor veel andere merken, is eco-conceptie een grote uitdaging. Sinds 2021 biedt het merk Chantelle One aan, haar eerste 100 procent recycleerbare en zero waste beha, die kan worden teruggestuurd zodra je hem niet meer wilt dragen.

De Chantelle-groep bestaat nu uit de merken Chantelle, Passionata, Chantal Thomass, Livera, Darjeeling en Femilet. 4.500 mensen werken momenteel voor de groep in 10.000 verkooppunten over de hele wereld, met een omzet van 370 miljoen euro in 2019, aldus de website van het merk.