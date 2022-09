Dit moet je weten over: chaYkra

Geboren in Groot-Brittannië, geïnspireerd door India. chaYkra is een Londens wellnessmerk, opgericht door de Brits-Indiase zussen Priya en Divya. De ontwerpen zijn een fusie van Britse stijl en Indiase levendigheid, ethisch gemaakt in India van fair trade biologisch katoen.

Oorsprong

Het merk werd in 2014 opgericht uit een verlangen om goed te doen, om terug te geven aan India voor het geven van het geschenk van yoga aan de wereld, terwijl het ook een feel-good factor bevordert. Omdat beide zussen ervaring hebben met stressvolle zakelijke werkplekken, erkenden ze het belang van een evenwichtige levensstijl en het nemen van tijd om stress te verminderen door middel van activiteiten als meditatie en yoga.

chaYkra weerspiegelt de 'Brindiaanse' identiteit van de oprichters en zet zich in voor ethische praktijken en positieve energie. De merknaam is afgeleid van het Sanskriet-woord "chakra", dat staat voor de energiekrachten in het lichaam. De zeven letters weerspiegelen de zeven chakra's van het lichaam, terwijl de "Y" staat voor zowel "yoga" als "jij" en helpt een innerlijke balans te bereiken.

Evolutie

Het wellnessmerk combineert ademend comfort en stijl en verkoopt nu een breed assortiment yoga- en loungekleding en accessoires die duurzaamheid en fairtradeproductie ondersteunen. De kenmerkende chaYkra-stukken omvatten yogatops en -broekjes, meditatiearmbanden en yogamatten.

De fabriek van het label is gecertificeerd door de Global Organic Textile Standard (GOTS) en de producten worden gemaakt van Chetna Organic katoen, dat fairtrade gecertificeerd en volledig traceerbaar is. Bovendien zorgt ChaYkra ervoor dat al zijn arbeiders goed worden behandeld en een eerlijk loon krijgen.

"We proberen trouw te blijven aan de energieke geest van yoga, door deze filosofie in te bedden in onze zakelijke fundamenten en tot leven te brengen via het ontwerp van onze kleding", aldus het bedrijf op zijn website.

Nieuws

chaYkra-producten zijn wereldwijd te koop via de eigen online winkel van het merk. Ook de duurzame online marktplaats Project Cece en fysieke winkels zoals de yogaboetiek Total Chi in Baker Street in Londen zijn vertegenwoordigd.

Beeld: chaYkra, eigendom van het merk