Dit moet je weten over: Chi Chi London

Chi Chi is een jong fast fashion merk uit Londen dat gespecialiseerd is in cocktail-, prom- en avondjurken. Naast elegante gelegenheidsjurken biedt het merk ook een scala aan kleding en accessoires voor vrouwen, waaronder loungewear en activewear, maar ook schoenen en tassen.

"We zijn toegewijd om de beste catwalk mode tegen betaalbare prijzen naar de winkelstraat te brengen en geloven dat er goed uitzien en je goed voelen hand in hand gaan," zegt het label op zijn website.

Oorsprong

Chi Chi werd in 1982 in Noord-Londen opgericht als een door een familie gerund designhuis. Het bedrijf begon met het aanbieden van unieke op maat gemaakte couture samples voor de catwalk; om 'fashion that celebrates you' te ontwikkelen.

Diversiteit en inclusiviteit hebben altijd centraal gestaan bij het merk. Chi Chi biedt diverse maten en unieke assortimenten aan zoals petite en plus size en is hiermee trouw aan hun motto dat mode voor iedereen is.

Evolutie

Het bedrijf, dat bekend werd om zijn hoogwaardige geborduurde kanten stoffen die van over de hele wereld worden geïmporteerd en zijn prachtige handgetekende prints, groeide al snel uit tot een erkend wereldmerk. In Chi Chi's hoofdkantoor in Enfield, Londen, creëert een toegewijd team van ontwerpers de collecties met aandacht voor detail met als doel de mode vooruit te stuwen.

Meer dan 80 procent van de producten van het merk worden in Enfield geproduceerd. Het bezitten en beheren van de eigen fabriek geeft Chi Chi volledige controle over de processen, materialen en richtlijnen, aldus het label.

Nieuws

Chi Chi London is een fashion retailer dat alleen online opereert. De producten zijn wereldwijd verkrijgbaar via de eigen website van het merk en een aantal aanbieders waaronder Asos, Selfridges en AboutYou.

Het label werkt regelmatig samen met influencers en beroemdheden zoals Love Island ster Shaughna Phillips voor speciale collecties.

Beeld: Chi Chi, officiële website van het merk