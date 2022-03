Dit moet je weten over: Cycleur de Luxe

Het doel van Cycleur de Luxe is om consumenten kennis te laten maken met wat het merk 'vélo-couture' (of 'fietscouture') noemt, door middel van zijn trendy en goed gecureerde schoenencollecties.

Oorsprong

Cycleur de Luxe, opgericht in 2012, haalt zijn inspiratie uit de rijke Belgische fietsgeschiedenis en verenigt deze met mode. De lifestylecollectie zit vol leuke details die doen denken aan het wieleruniversum. Samen met de schoenenlijn lanceerde het merk de #cycleurmovement, om mensen aan te moedigen zo veel mogelijk de fiets te gebruiken, een fashionable en gezonde levensstijl te leiden en tegelijkertijd oog te hebben voor het milieu.

Evolutie

Het merk Cycleur de Luxe trok al snel de aandacht vanwege het originele concept en de originele mindset, maar ook vanwege de unieke ontwerpen, prints, kleuren en texturen. Het lifestyle merk is een vertrouwd adres voor modieuze fietsliefhebbers over de hele wereld. De collecties worden elke drie maanden vernieuwd. Het merk werkt ook samen met jonge fietsers, lokale teams, professionele atleten, merkambassadeurs en iconen en slaagt er zo in een echte community van fietsliefhebbers te creëren.

Nieuws

In 2021 lanceerde Cycleur de Luxe RE>CYCLEUR, een milieuvriendelijke en 100 procent recyclebare schoenenlijn gemaakt van veganistisch leer, biologisch katoen, natuurlijk of gerecycled rubber en lijm op waterbasis. Consumenten kunnen ook hun oude paar schoenen inleveren, zodat die een nieuw leven krijgen. Cycleur de Luxe werd tevens de officiële schoenenleverancier van het Nederlandse Pro-wielerteam Jumbo Visma.

Cycleur de Luxe is verkrijgbaar via de webshop van het merk en in hun winkels in de Benelux. Het label heeft plannen om uit te breiden in Europa.

Cycleur de Luxe, eigendom van het merk.