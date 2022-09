Dit moet je weten over: decka Quality Socks

decka Quality Socks is een kousenmerk uit Japan dat eersteklas sokken produceert van hoge kwaliteit katoen. Het merk biedt veel stijlen om uit te kiezen in een breed scala aan kleuren.

Oorsprong

Het bedrijf decka Quality Socks is opgericht door Sho Watabe in Japan. "Onze missie is om producten te maken die elke uiting van stijl, persoonlijkheid en geest aanvullen. Ons ideaal is niet om op te leggen. Het is om uw unieke karakter, uw identiteit, aan te nemen en te versterken", zegt de oprichter en eigenaar op de website van het merk.

Evolutie

Het productieproces van decka benadrukt de harmonie met de kleding. Alle sokken van het merk worden in Japan gemaakt op vintage breimachines. Een heel bijzonder product in de portefeuille van decka zijn de Mercerized Socks, gemaakt met garen van Giza, een van de meest gewilde katoensoorten, gekoesterd om zijn bijzonder lange vezels en zijdeachtige textuur. Het bedrijf gebruikt twee verschillende technieken om het oppervlak glad te maken, wat resulteert in een sok van hoge kwaliteit die soepel, glanzend en luxueus is.

In de loop der jaren heeft decka ook samengewerkt met verschillende gerenommeerde modemerken zoals Applied art forms, Brú na Bóinne en Bape, om moderne en kwaliteitsgerichte sokkencollecties te creëren.

Nieuws

Vandaag de dag worden de collecties van decka Quality Socks gekenmerkt door opvallende kleuren, zachte materialen en geometrische vormen, zoals de 80's skatersokken met drie iconische strepen. Het merk herlanceerde onlangs een van hun bestsellers uit hun begintijd: Sokken, die omkeerbaar zijn met verschillende ontwerpen aan de binnen- en buitenkant. Gemengd en gematcht kunnen ze op vier verschillende manieren gedragen worden.

De producten van decka zijn wereldwijd verkrijgbaar bij talrijke winkeliers in Azië, Europa, Australië en de VS.

Beeld: decka Quality Socks, eigendom van het merk