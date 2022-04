Dit moet je weten over: Durea

Durea shoes wordt opgericht in 1913 met als motto “Voor iedereen een passende schoen”. Het merk, dat deel uitmaakt van het Nederlandse familiebedrijf Van Drunen Schoenfabriek ontwikkelt op maat gemaakte schoenen voor iedereen. Vakmensen zorgen voor een unieke leest die wordt aangepast aan de lengte en breedte van de voet, en de pasvorm en het model. Mooie en leuke schoenen die ook nog eens de perfecte pasvorm hebben. Voor elke lifestyle en onder iedere outfit is er een schoen die er leuk uit ziet én ontzettend goed zit.

Oorsprong

Gijsbertus van Drunen van schoenenfabriek Van Drunen was de grondlegger van het familiebedrijf. Later gaf hij al zijn kennis over voeten, schoenen, leesten, de passie voor het schoenenvak en de liefde voor voeten door aan zijn zoon. Durea schoenen worden vervaardigd door echte vakmensen uit het schoenenvak. De familie Van Drunen heeft het hele productieproces van de schoenen in eigen beheer, van ontwerpen tot produceren.

Evolutie

In 2018 kondigde de familie Van Drunen aan de naam van het bedrijf te veranderen van Durea naar Van Drunen Schoenfabriek en nam algemeen directeur Peter Van Drunen afscheid van het merk. Ook lanceerde Van Drunen Schoenfabriek zijn eigen derde label, het damesschoenenlabel Lerora. De naam komt voort uit de namen van de dochters van de huidige generatie Van Drunen’s: Anne-Lene, Roos en Mira. Op de 165ste verjaardag van de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh kwam Van Drunen Schoenfabriek met de Van Gogh zonnebloemschoen, ontworpen in samenwerking met ontwerper Tomas Snels.

Voor zijn schoenontwerpen combineert Durea prachtige kleuren met fijne materialen. In 2011 won het familiebedrijf de Gouden Koe, de prijs die jaarlijks een Nederlandse persoon of onderneming in het zonnetje zet voor zijn bijdrage aan de schoen- en lederindustrie.

Nieuws

De gevarieerde collectie schoenen van Durea is online te koop en bij meer dan 200 verkooppunten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Van Drunen Schoenfabriek heeft drie eigen labels: Durea, Lerora en GIJS.

Durea, via de officiële website van het merk.