Dit moet je weten over: Elvy Fashion

Elvy is ooit begonnen met het aanbieden van leuke festival- en crossbodytassen voor vrouwen die veel onderweg zijn. Met praktische ontwerpen, modieuze details en betaalbare prijzen, is het merk uitgegroeid tot een geliefde keuze voor sportieve vrouwen met een sterke fashion smaak.

Oorsprong

Het leren tassen- en riemenmerk Elvy werd opgericht in 2015 door zangeres Laura Vlasblom en haar partner Michel Veenman. Het begon allemaal met het idee om een kleine leren tas te ontwerpen die mensen konden dragen tijdens Nederlandse festivals. De tas was geïnspireerd op Poolse munitiezakjes ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, waar je al je spullen erin kwijt kon. De collectie werd al snel uitgebreid met shoppers en handtassen. Het merk kon zo ook de Franse en Duitse markt betreden.

Evolutie

In 2017 voegde Elvy riemen toe aan de collectie, met een grote verscheidenheid aan klassieke en trendy ontwerpen. De heupriem is een van de iconische stukken van Elvy en het merk biedt honderden originele items om op prachtige manieren rond je middel te wikkelen. De producten van het merk worden in Europa vervaardigd onder Europese regels en conform de BSCI (Business Social Compliance Initiative) voorwaarden in Nederland, Italië en Marokko. De gebruikte huiden zijn koeienhuiden van hoge kwaliteit en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen.

Nieuws

Elvy biedt nu ook een herencollectie voor elke stijl. Elvy tassen en riemen zijn te vinden in 500 winkels in de Benelux. Het merk probeert zijn collecties regelmatig te vernieuwen en voortdurend nieuwe stijlen te ontwikkelen.

