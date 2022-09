Dit moet je weten over: Escada

ESCADA is een internationaal bekend luxemerk voor damesmode dat werd opgericht in 1978. Het label uit München staat voor moderne elegantie, coole glamour en sensuele vrouwelijkheid. Onder de productlijnen ESCADA en ESCADA SPORT biedt het merk dameskleding, schoenen en accessoires voor alledaagse, zakelijke en vrijetijdskleding en glamoureuze avondkleding. Ook parfums, brillen, horloges en sieraden worden onder licentie verkocht onder de naam ESCADA.

Oorsprong

ESCADA werd in 1976 opgericht door het voormalige Zweedse model Margaretha Ley en haar man, de Duitse zakenman Wolfgang Ley. Margaretha Ley was opgeleid als naaister aan het Koninklijk Hof in Stockholm en had daarom een goed gevoel voor wat veeleisende vrouwen wilden. Als hoofdontwerpster van het merk creëerde zij ontwerpen die werden gekenmerkt door gedurfde kleurencombinaties, weelderig borduurwerk en opvallende patrooncombinaties - perfect passend bij de extravagante stijl van de jaren 80.

De eerste volledige ESCADA-collectie voor vrouwen werd gepresenteerd in 1978. Het assortiment werd al snel uitgebreid met accessoires, schoenen en sieraden en ESCADA ontwikkelde zich tot een van de bekendste luxe modemerken uit Duitsland.

Evolutie

In de jaren negentig werd ESCADA steeds populairder. De belangrijkste supermodellen zoals Claudia Schiffer, Linda Evangelista en Cindy Crawford presenteerden het merk in uitgebreide reclamecampagnes en catalogi. Na het overlijden van hoofdontwerpster Margaretha Ley in 1992 nam de Amerikaanse ontwerper Brian Rennie in 1994 de creatieve leiding van het bedrijf over. Rennie verjongde het merk en lanceerde de sportieve en meer betaalbare tweede lijn ESCADA SPORT, die nog steeds bestaat.

Nieuws

Tegenwoordig streeft ESCADA ernaar haar merkwaarden voortdurend op een eigentijdse manier te herinterpreteren. Meest recentelijk nam de Britse modeontwerpster Emma Cook in 2019 de rol van creatief directeur op zich. Volgens de website van het bedrijf is de ESCADA Group actief in 24 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië en heeft het ongeveer 1100 verkooppunten in 80 landen wereldwijd.

Beeld: ESCADA, eigendom van het merk