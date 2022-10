Dit moet je weten over: Falke

Sinds 1895 heeft het familiebedrijf Falke zich gericht op kwaliteit, vakmanschap en innovatie. Het traditionele merk staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige beenmode. De kousen-specialist biedt een breed assortiment aan sokken en kousen, maar ook sportkleding en ondergoed. Ook dames- en herenkleding maken sinds 2019 deel uit van het assortiment.

Oorsprong

De dakdekker Franz Falke-Rohen, die in de wintermaanden als seizoensbreier werkte, richtte in 1895 zijn eigen breifabriek op en legde daarmee de basis voor het huidige bedrijf. Zijn zoon Franz Junior nam het bedrijf al snel over en leidde het tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kort daarna kochten de Falkes een garen spinnerij en bouwden een nieuwe fabriek in Schmallenberg in het Sauerland, waar vandaag de dag nog steeds de hoofdvestiging van Falke staat. In 1928 groeide het kleine ambachtelijke bedrijf uit tot een succesvolle industriële onderneming met ongeveer 800 werknemers.

Evolutie

Na het overlijden van Franz Falke Junior in 1951, nam de derde generatie Falke het familiebedrijf over. Onder hun leiding zette Falke een internationale expansiekoers in en richtte in de daaropvolgende decennia verdere verkoopkantoren en productiefaciliteiten in Europa en het buitenland op. Naast de markt voor gebreide kousen betrad Falke al snel de markt voor fijne kousen met de aankoop van een eigen fabriek voor fijne kousen. Vanaf de jaren 1970 werkte Falke ook samen met bekende internationale ontwerpers zoals Armani, Lagerfeld en Christian Dior via licentieovereenkomsten.

Falke, FW22, eigendom van het merk.

Nieuws

Sinds 1990 wordt Falke gerund als een familiebedrijf in de vierde generatie en heeft het zich ontwikkeld tot een internationale speler in beenmode met meer dan 3000 medewerkers. Vandaag de dag zijn de producten van Falke verkrijgbaar op vijf continenten en in meer dan 60 landen. Volgens de website van het merk behaalde het in 2020 een omzet van 215 miljoen euro. De focus blijft liggen op constante innovatie, vooral op het gebied van functionele sportkleding en Falke Apparel.