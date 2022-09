Dit moet je weten over: Find Kapoor

FIND KAPOOR is een Koreaans handtassen merk dat een uitgebreide collectie tassen voor iedereen aanbiedt. Het modemerk is toegewijd om het leven mooier te maken door een klassieke en trendy stijl samen te brengen in haar unieke ontwerpen, geïnspireerd door pure plastische kunst.

Ontstaan

Met het idee om mode te vermengen met beeldende kunst, werd FIND KAPOOR opgericht in Seoul, Korea in juni 2016.

Onderscheidende kleuren en statement design zijn de belangrijkste kenmerken van het merk, dat is ontworpen voor zowel vrouwen als mannen die van winkelen en social media houden en hun leven luxueuzer en modieuzer willen maken.

Evolutie

Met zijn luxueuze tassen en geraffineerde campagnes trok het merk al snel de aandacht in en buiten Korea. Wereldwijde beroemdheden zoals fashion influencers Olivia Palermo en Chiara Ferragni, maar ook Koreaanse popsterren en actrices zoals Sarang Kim en Boa Jo zijn gespot met het dragen van de producten van FIND KAPOOR.

"Als voorvechter van mode, leven en schoonheid, zijn we toegewijd aan het aanbieden van tijdloze collecties," zegt het label op haar website. FIND KAPOOR is het meest bekend om haar iconische Pingo tas met een emmer-achtige vorm die wordt geleverd in verschillende maten en kleuren.

Nieuws

De handtassen en accessoires van het merk zijn verkrijgbaar in verschillende warenhuizen in Korea, maar ook in internationale duty free winkels en internationale retailers in Azië en Europa. De producten zijn ook te koop in FIND KAPOOR's eigen online shop, die wereldwijd verzendingen aanbiedt.

FIND KAPOOR, officiële website van het merk