Dit moet je weten over: Forét

Forét heeft één missie voor ogen: dat mensen het rustiger aan gaan doen. Het merk wil dat je de tijd neemt om de kleine details in het leven te herontdekken en de natuur te gaan verkennen. Met behulp van hoogwaardige stoffen gemaakt van verantwoorde materialen, creëert Forét eenvoudige en tijdloze ontwerpen voor uw dagelijks leven, zowel binnen als buiten.

Oorsprong

Forét is een Deens merk dat in 2014 werd opgericht door twee jeugdvrienden, Jeppe Alexander Meier en Jesper Finderup. Ze startten het bedrijf met een kleine lening en moesten in de rij staan bij het postkantoor om hun artikelen naar klanten te verzenden. De naam is geïnspireerd op het Franse woord voor bos. Het merk werd al snel een succes in de Scandinavische modewereld, dankzij de stijlvolle ontwerpen, maar ook vanwege de transparantie en de missie van het merk om mensen te helpen opnieuw contact te maken met de natuur.

Evolutie

Al vanaf de eerste dag is het doel van het merk om respectvol om te gaan met het milieu en te werken aan een meer verantwoorde toekomst, zonder daarbij toegevingen te doen. De producten worden gemaakt van slijtvaste materialen die lang meegaan en elke dag gedragen kunnen worden, in geruststellende en rijke aardetinten. Jesper en Jeppe geloven in de lange levensduur van de materialen en de lange levensduur van hun ontwerpen. Hun collecties zijn ook geïnspireerd op gelukkige herinneringen en hebben namen als "I am a gardener", "Campfire Club" of "Fish & Folk".

Nieuws

Met de ambitie om de natuur en stadsleven met elkaar te verbinden, biedt Forét fleecejacks, knitwear, shirts, cargobroeken en alle basics die je nodig hebt, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals mokken, waterflessen, koffieflessen en tote bags. Het merk is online en bij geselecteerde multimerkenwinkels te vinden.

Beeld: Forét, FW22 collectie. Eigendom van het merk.

