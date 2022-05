Dit moet je weten over: Freenote Cloth

Het Amerikaanse label Freenote Cloth ontwerpt herenmode van hoge kwaliteit, die op traditionele wijze in de Verenigde Staten wordt geproduceerd. De collecties zijn geïnspireerd op de authentieke Amerikaanse cultuur en haar tijdloze stijliconen. "Ons doel is om kwaliteitskleding te creëren die gemaakt is om lang mee te gaan en net zo oud wordt als de man die ze draagt", zo is te lezen op de website van het merk.

Oorsprong

Freenote Cloth werd in 2013 opgericht door broers Matt en Andrew Brodrick in het historische stadsdeel van San Juan Capistrano, een stad die als geen ander het rancho tijdperk van het territoriale Californië belichaamt. Van meet af aan ontwierpen de twee broers tijdloze Amerikaanse kleding die zowel modern is als een vintage vibe uitstraalt.

Picture: Carlotta Schoenwald for GOT BAG

Evolutie

De oprichters van Freenote Cloth stellen de hoogste eisen aan vakmanschap en kopen hun materialen van de meest exclusieve en prestigieuze textielhuizen ter wereld. Alle producten worden in Californië vervaardigd en het merk is bij elke stap van het productieproces betrokken. Elke naad, elke klinknagel en elk grammetje stof in een Freenote kledingstuk wordt zorgvuldig geïnspecteerd om het allerbeste te garanderen, zowel wat betreft duurzaamheid als stijl.

Nieuws

De collecties van Freenote Cloth zijn nu verkrijgbaar bij een select aantal retailers in de Verenigde Staten, Europa, China en Japan. Het merk heeft ook een eigen flagship store in de historische wijk Highland Park in Los Angeles, waar limited editions van de designs worden verkocht die alleen in de eigen winkel van het label verkrijgbaar zijn.

Beeld: Freenote Cloth, via de officiële website van het merk.