Dit moet je weten over: Gabor

Gabor is een familieverhaal, waarin passie voor vakmanschap samengaat met innovatie. Het bedrijf is tevens één van de bekendste schoenmerken in Duitsland. Hun vermogen om stijl en comfort vakkundig te combineren blijft de jongere generaties verleiden, met collecties schoenen voor dames en heren, evenals een selectie tassen.

Oorsprong

In 1919 opende Pius Gabor een schoenenwinkel in Rosenheim, Duitsland, met een klein hoekje gewijd aan op maat gemaakte fabricage en het ontwerpen van werkschoenen. Zijn creaties werden al snel succesvol, vooral door de kwaliteit van de materialen, het ontwerp en het comfort, begrippen die ook vandaag nog diep in het DNA van het merk verankerd zijn. In 1945 brak de Tweede Wereldoorlog uit in Rosenheim, en de winkel werd volledig verwoest. Pius en zijn vrouw kwamen om en lieten hun vijf zonen achter.

Evolutie

Een jaar later begon een van de weeskinderen van Gabor, Bernard, pantoffels te maken van bandenrubber. Kort daarna ruilde hij, samen met zijn broer Joachim het gouden zakhorloge van zijn vader voor zijn eerste naaimachine en opende zijn eerste schoenenfabriek in de buurt van Hamburg. Een nieuwe Amerikaanse bevestigingstechniek genaamd "California" was een belangrijke mijlpaal voor de Gabors. De mond-tot-mondreclame was niet te stuiten en dit model werd een bestseller. In de jaren '50 en '60 richtte het merk zich vooral op specialisatie, innovatie en nieuwe technieken, terwijl de jaren '70 voor de internationalisering van het merk zorgden. Lijnen gewijd aan mannen en jongere klantenkring worden gelanceerd en het lijkt erop dat niets Gabor kan stoppen.

Nieuws

Meer dan honderd jaar na de oprichting is Gabor nog steeds synoniem met knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit en comfort. Het merk is ook sterk betrokken bij milieuprogramma's om water te besparen, bedreigde diersoorten te beschermen en het gebruik van gerecyclede materialen te bevorderen.