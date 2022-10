Dit moet je weten over: Ganni

Ganni is een eigentijds ready-to-wear modemerk voor vrouwen dat bekend staat om zijn gedurfde en expressieve stijlen die optimisme uitstralen. In de afgelopen jaren heeft het merk een cultstatus verworven onder modeliefhebbers met zijn vrolijke ontwerpen vol kleur.

Oorsprong

Ganni werd opgericht als een kasjmier label in 2000 door galeriehouder Frans Truelsen. Echter won Ganni pas eind jaren 2010 aan populariteit, toen Ditte en Nicolaj Reffstrup het bedrijf overnamen als creatief directeur en CEO en het assortiment onder handen namen.

Evolutie

In het afgelopen decennium heeft het label langzaam een positie opgeëist als een cultlabel dat het midden houdt tussen high end en high street fashion. Gekoesterd door vroege influencers als Pernille Teisbaek en Alexa Chung, blijft het merk trouw aan een zeer specifiek modepubliek dat zoekt naar moeiteloze, maar expressieve mode. Creatief directeur Ditte Reffstrup en CEO Nicolaj Reffstrup schrijven het succes van het merk grotendeels toe aan gecontroleerde groei en het vasthouden aan ontwerpen die Ganni's visie op mode uitdrukken in tegenstelling tot het oppikken van algemene trends.

Naast mode creëert het label accessoires zoals sieraden, hoofddeksels, sjaals en tassen, evenals schoenen collecties. In 2018 creëerde Ganni - voor het eerst in hun geschiedenis - een denim collectie naast hun gebruikelijke ready-to-wear stijlen. Na samenwerkingsverbanden met Scholl, Levi's en Ahluwalia, speelde een samenwerking met Juicy Couture begin 2022 in op de recente omwenteling in de Y2K-mode, waardoor het merk in de voorhoede van de huidige tijdgeest terechtkwam. Met een opmerkelijke gemeenschap op hedendaagse media is Ganni een toonaangevend voorbeeld voor merkrelevantie die verder gaat dan het pure doel van het verkopen van kleding.

Nieuws

Sinds 2020 publiceert Ganni jaarlijkse duurzaamheidsrapporten - het merk heeft onlangs een externe verantwoordelijkheid raad gevormd die het merk helpt te navigeren in het steeds veranderende landschap van duurzaamheid. Ganni streeft naar de meest verantwoordelijke versie en voert speciale projecten uit met grote toewijding en optimisme dat ook tot uiting komt in de ontwerpen en campagnes van Ganni.

