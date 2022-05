Dit moet je weten over: GOT BAG

GOT BAG heeft één missie: Het actief bestrijden van de toenemende plasticvervuiling van de oceanen en het stimuleren van een bewuster gebruik van grondstoffen. Het duurzame label uit Mainz in het zuidwesten van Duitsland ontwikkelde 's werelds eerste oprolbare rugzak van plastic uit de oceaan. Vandaag de dag verkoopt het merk een collectie van verschillende rugzakken en tassen gemaakt van oceaanplastic, evenals duurzaam geproduceerde kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen.

Oorsprong

Sinds zijn kindertijd heeft GOT BAG-oprichter Benjamin Mandos veel tijd doorgebracht aan zee. Hij was geschokt door de hoeveelheid plastic die hij daar aantrof. Zo kwam hij op het zakelijke idee om plastic afval uit de zeeën van Zuidoost-Azië te verzamelen, het te recyclen en er iets nieuws van te maken. In 2016 creëerde Mandos 's werelds eerste rugzak gemaakt van oceaanplastic en richtte hij het merk GOT BAG op.

Beeld: Carlotta Schoenwald voor GOT BAG

Evolutie

Als onderdeel van zijn eigen opruimprogramma werkt GOT BAG samen met zo'n 2000 Indonesische vissers om in Demak, aan de noordkust van Java in Indonesië, stukken plastic afval een voor een uit de zee te halen. Het ter plekke verzamelde plastic wordt vervolgens in Quanzhou, China, verwerkt tot duurzame reisartikelen met een lange levensduur. Inmiddels heeft GOT BAG al meer dan 150 ton zeeplastic gerecycled en dat aantal groeit met de dag. In de hele waardeketen richt het bedrijf zich ook op duurzame en maatschappelijk verantwoorde processen om op die manier een toegevoegde waarde voor mens en milieu te bewerkstelligen.

Nieuws

De producten van GOT BAG zijn momenteel online verkrijgbaar via de webshop van het bedrijf en bij talrijke detailhandelaars over de hele wereld. Als onderdeel van haar missie blijft het merk zich inzetten om zoveel mogelijk plastic van Indonesische stranden te verzamelen zodat het nooit meer in zee terechtkomt.