Dit moet je weten over: Harris Wharf London

Gemaakt in Italië, ontworpen in Londen: Harris Wharf London is een eigentijds label dat klassieke formele kleding voor dames en heren een nieuwe invulling geeft. De focus ligt op hoogwaardige materialen en tijdloze pasvormen in een mix van zowel subtiele als heldere tinten. Het familiebedrijf wordt gerund door de broers en zussen Guilia en Aldo Acchiardi en heeft zijn thuisbasis aan het beroemde Regent's Canal in Londen. Het merk produceert uitsluitend op bestelling, zodat er nauwelijks sprake is van restvoorraden of afval.

Oorsprong

In 2007 verhuisden de broers en zussen Acchiardi naar Londen. Guilia studeerde in 2008 af in modeontwerp en haar broer Aldo studeerde economie. Na verschillende stages bij grote modehuizen als Alexander McQueen en Vivienne Westwood, besloot ze in 2010 samen met Aldo haar eigen label Harris Wharf London te beginnen, geïnspireerd door de hoofdstad van Groot-Brittannië.

Evolutie

Met haar familietraditie van textielvakmanschap en minimalistisch, tijdloos design werd het merk snel populair. Guilia's ontwerpfilosofie bestaat erin haar instinct te volgen "Het leren en overzicht krijgen over alle aspecten van het familiebedrijf is even belangrijk als het ontwerpproces zelf," zegt ze op de website van het bedrijf. De hele collectie wordt gemaakt in de handschoenenfabriek van haar grootvader in Turijn, waar men gebruikmaakt van de beste Italiaanse stoffen.

Nieuws

Giulia Acchiardi houdt zich bezig met de ontwerpen van Harris Wharf London, terwijl haar broer Aldo verantwoordelijk is voor de productie en distributie. Vandaag is het label vertegenwoordigd in talrijke concept stores en warenhuizen over de hele wereld, waaronder Dover Street Market, Barneys en Harrods. Daarnaast worden de collecties verkocht via de eigen webshop van het label en bij diverse gerenommeerde online retailers zoals Farfetch en Mytheresa.

Beeld: Harris Wharf London, eigendom van het merk.