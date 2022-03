Dit moet je weten over: Havaianas

In 1962 werd het eerste paar van de iconische Havaianas (Portugees voor ‘Hawaianen’) slippers vervaardigd in Brazilië. Het merk liet zich inspireren door de Japanse zori sandaal-slippers met zolen gemaakt van rijststro. Havaianas koos ervoor rubberen zolen te gebruiken met een motief van rijstkorrels, een kenmerk dat de slippers uniek maakt.

Oorsprong

Robert Fraser uit Schotland creëerde de eerste teenslipper met rubberen zool, je zou zelfs kunnen zeggen dat hij de teenslipper uitgevonden heeft. De schoen won de harten van de Brazilianen. Hij werd al snel gedragen door ieder lid van de arbeidersklasse in Brazilië, toegankelijk vanwege de eenvoudige stijl en de lage prijs. Handelsreizigers distribueerden de slipper in het hele land.

Evolutie

In de jaren 80, was Havaianas niet alleen een begrip in heel Brazilië. Het Braziliaanse Ministerie van Financiën riep de teenslippers ook nog eens uit tot een ‘levensnoodzakelijk product voor Brazilianen’. In de jaren 90 zette het merk belangrijke stappen. Havaianas lanceerde een nieuwe lijn van 8 eenkleurige teenslippers in 1994 genaamd Havaianas Top. Vervolgens voegde het slippers met print toe aan het assortiment, net als 7 nieuwe kleuren. Vandaag de dag kan de consument kiezen uit zo’n 15 kleuren. In deze tijd begonnen mensen uit de hogere klassen van de maatschappij de slippers ook te dragen.

In 1996 werd het patent voor Havaianas’ rubberen slippers geregistreerd door het Braziliaanse productiebedrijf Alpargatas. Het concept Havaianas bestaat uit een slipper met een rubberen zool met daaraan vast een bandje en twee gevlochten parallelle draadjes. De teenslippers konden nu op grote schaal worden vervaardigd. Drie jaar later werden nieuwe kleuren geïntroduceerd naast het klassieke wit-blauwe model.

Nieuws

Vandaag de dag zijn Havaianas een van de populairste schoenen ter wereld en je zou zelfs kunnen stellen dat het de populairste teenslippers zijn op globaal niveau. Elk jaar worden 150 miljoen paar vervaardigd en het merk wordt verkocht in meer dan 620 winkels in zeker 100 landen wereldwijd. In Europa zijn de slippers te vinden in 10,500 groothandels en 170 monobrandstores. Havaianas heeft tegenwoordig ook een kledinglijn. De kleding wordt gemaakt in Portugal. De slippers worden nog altijd vervaardigd in Brazilië.

Wat betreft samenwerkingen, was 2021 een belangrijk jaar voor Havaianas. Havaianas lanceerde een collectie met streetwear merk A Bathing Ape en betrad de wereld van videospellen via het spel Fortnite waar men een speciaal Havaianas x Fortnite eiland had gecreëerd om de gelijknamige samenwerkingscollectie te promoten.

Havaianas, via de officiële Facebook van het merk