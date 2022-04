Dit moet je weten over: Ice-Watch

Ice-Watch is een horlogemerk dat in 2006 in België werd opgericht. Het label biedt horloges voor mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden in veel verschillende stijlen en materialen. Volgens het merk passen de horloges "zich perfect aan aan de verscheidenheid aan activiteiten en smaken van degenen die ze dragen." Elk jaar worden acht tot tien nieuwe collecties gelanceerd. Kenmerkend voor Ice-Watch is het kleurrijke design, waarmee het merk een breed publiek weet aan te spreken.

Oorsprong

Ice-Watch werd eind 2006 opgericht door de Belg Jean-Pierre Lutgen en wordt sinds 2007 wereldwijd verkocht. Met zijn Belgisch design en de kwaliteit van de Japanse uurwerken profileerde het merk zich al snel op internationaal niveau. De uurwerken worden vervaardigd in Shenzhen, China, en de logistiek en distributie wordt vanuit Hongkong beheerd.

Evolutie

Ice-Watch heeft zich met succes op de kaart gezet via merkambassadeurs uit de internationale sport- en muziekwereld en via partnerships en co-branding met prestigieuze bedrijven zoals autofabrikant BMW, Coca-Cola en Pantone Universe.

In 2020 lanceerde Ice-Watch ook zijn eerste horloge op zonne-energie, "ICE Solar Power". Intussen is het horloge op zonne-energie ook verkrijgbaar gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen. "Met de lancering van de ICE Solar Power laat Ice-Watch zien dat het tegemoet wil komen aan de verwachtingen van consumenten die een echt verschil willen maken voor de planeet", aldus Ice-Watch op haar officiële website.

Nieuws

Ice-Watch wordt vandaag de dag wereldwijd online en offline verkocht en is verkrijgbaar in meer dan 5000 winkels wereldwijd. Trouw aan zijn motto "Change. You can." wil het Belgische merk ook in de toekomst de horlogemarkt opschudden met innovatie, betaalbare prijzen en trendy designs. Duurzaamheid speelt ook een grote rol voor Ice-Watch en wordt constant gestimuleerd door het gebruik van duurzame en gerecyclede materialen en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.