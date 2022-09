Dit moet je weten over: Icon Brand

Icon Brand is een Brits juwelenmerk dat lifestyle-trends van over de hele wereld omarmt en een balans zoekt tussen functioneel design en expressieve stijlen, met als restultaat draagbare juwelen voor stijlbewuste mensen.

Oorsprong

Icon Brand werd in 2008 opgericht in Londen. Sinds de oprichting heeft het merk het tot haar missie gemaakt om de individuele stijl te complimenteren en te vieren door zich moeiteloos aan te passen aan de huidige trends en verfijnde eigentijdse ontwerpen te leveren met een luchtige twist.

Evolutie

Het merk ging de samenwerking aan met bekende modeketens zoals Asos, Zalando en Urban Outfitters. Naast traditionele sieraden zoals ringen, kettingen en oorbellen, biedt Icon Brand accessoires zoals zonnebrillen en jeanskettingen aan. Het merk lanceert zijn ontwerpen door middel van vier collecties per jaar. Elk van de vier "hoofdstukken" wordt gepresenteerd in de ontwerpstudio in Oost-Londen. De collecties worden geleid door seizoensgebonden verhalen en bestaan uit statement stukken. Deze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, maar ze bieden ook meer prijsbewuste stijlen die een betrouwbare, no-fuss stijl leveren.

Nieuws

Icon brand gelooft dat juwelen de finishing touch zijn van elke outfit, waarmee de drager een subtiel, persoonlijk statement aan zijn look kan toevoegen. Het merk ontwerpt en vervaardigt zijn sieraden met zorg voor detail en een eigentijdse, vooruitdenkende benadering van juwelen. Het herdefinieert de categorie van herenjuwelen in het verleden, het heden en de toekomst.

Icon Brand