Dit moet je weten over: IKKS

Met natuurlijke en authentieke stijlen en urban casual silhouetten is IKKS er snel in geslaagd een belangrijk merk in het midden- en topsegment op de Franse markt te worden. Vandaag telt het 2.000 verkooppunten in 40 landen (waaronder 240 merkwinkels).

Oorsprong

IKKS was eerst en vooral een kinderkledingmerk dat in 1987 door Gérard Le Goff werd gelanceerd. Het liet zich inspireren door de garderobe en het universum van volwassenen en was de eerste die zwarte kleding voor kinderen aanbood. Kinderen en tieners hielden van deze stijl, die radicaal verschilde van de gepolijste kindermode in de winkels. Het was onmiddelijk een succes.

Evolutie

In 1999 werd de dameslijn geboren van behaaglijke en comfortabele materialen, in een nu iconische sportswear-chique stijl met een natuurlijke maar uitgesproken vrouwelijkheid. Het merk is overgenomen door Zannier Group, gespecialiseerd in kindermode en kan nu vrijelijk uitbreiden. Hierdoor is er een lijn voor mannen, koffers, parfums, huishoudelijke artikelen en schoenen gelanceerd. In 2005 werd I.Code by IKKS aangeboden aan een jonger publiek en actieve, gedurfde vrouwen met een sexy attitude.

Nieuws

Met Ludovic Manzon aan het roer wil IKKS weer aansluiting vinden bij zijn DNA en zijn vrije geest. In 2021 lanceerde het merk samen met de Franse actrice en zangeres Lou Doillon een nieuwe reclamecampagne "We are generation IKKS". De minifilm is een echt manifest en wil de aandacht vestigen op de IKKS-gemeenschap die vrij wil blijven, ongeacht leeftijd, geslacht of sociale klasse.