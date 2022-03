Dit moet je weten over: ILC

ILC, kort voor I Love Candies, is een schoenenmerk voor vrouwen gevestigd in Nederland. Hun collectie is geïnspireerd op Europese hoofdsteden en vertegenwoordigt een mix van premium klassiekers en modieuze must-haves. "Wij houden van luxe schoenen met speelse ontwerpen", aldus de ILC ontwerpers op de website van het merk.

Oorsprong

In 2012 ontmoetten een creatieve ontwerper uit Portugal en een modebewuste specialist uit Nederland elkaar. Uit de combinatie van hun smaak en ervaring ontstond een nieuwe schoenenlijn. De motivatie om het bedrijf op te richten was hun ware liefde voor schoenen. Met ILC willen de ontwerpers hun liefde voor schoenen en hun passie voor mode vertalen in stijlvolle schoenencollecties.

Evolutie

De ontwerpers van ILC komen wekelijks samen om de hotste trends over de hele wereld te ontdekken, leuke en luxe materialen te verzamelen en nieuwe schoenontwerpen te creëren. De schoenen van het merk worden met de hand gemaakt van natuurlijke materialen door Portugese en Spaanse ambachtslieden. Volgens de website produceert het bedrijf zijn producten in overeenstemming met de eisen en normen van BSCI en REACH.

Nieuws

De producten van ILC zijn internationaal verkrijgbaar via verschillende retailers zoals Zalando en AboutYou. Elk seizoen lanceert het merk een nieuwe schoenencollectie.