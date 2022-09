Dit moet je weten over: Isabel Marant

Isabel Marant is een confectiemerk dat bekend staat om haar stijlvolle en draagbare kleding die Franse stijl en moeiteloze mode uitstraalt.

Oorsprong

Isabel Marant richtte haar gelijknamige label op in 1994. Nadat ze kleding voor zichzelf en haar vrienden had ontworpen, besefte ze al snel dat ze van haar passie een carrière kon maken. Na een formele opleiding modeontwerp aan de Parijse privéschool Studio Bercot opende de Frans-Duitse ontwerpster in 1995 haar eerste winkel in Parijs. Het merk evolueerde van een geheim adres van moderedacteuren tot een merk dat een trouwe klantenkring over de hele wereld telt.

Evolutie

Begin 2010 maakte Isabel Marant indruk met een sneaker met sleehakken die al snel de belichaming werd van de comfortabele Franse straatstijl. Ondanks de geleidelijke groei en het succes van het merk markeerde de sneaker een nieuw hoofdstuk waarin het merk internationale erkenning kreeg. Sindsdien heeft Isabel Marant naam gemaakt door een moeiteloze stijl te belichamen met een tomboyish en bohemian touch. In 1999 lanceerde Marant een off-shoot lijn onder de naam Isabel Marant Étoile, bestaande uit meer casual ready-to-wear stukken zoals jeans en t-shirts - door Marant omschreven als "echte kleding voor echte momenten". Al snel volgden een lingerielijn en een kinderafdeling. In 2017 debuteerde het label met zijn eerste mannencollectie, waarmee Isabel Marant een kosmos van Franse chic werd voor verschillende gelegenheden en doelgroepen.

Nieuws

In de afgelopen tijd heeft het merk een tweede flagship store geopend in New York. Volgens het merk zullen meer winkels in de Verenigde Staten volgen. Het merk heeft ook een nieuwe winkel geopend in Berlijn, evenals in Dubai in 2022 en heeft tegelijkertijd een wederverkoop platform gelanceerd voor drie Europese markten. Met dit besluit volgt Isabel Marant het voorbeeld van veel andere high end merken die herbestemming voor gedragen kleding hebben geïntroduceerd.

Beeld: Isabel Marant FW22