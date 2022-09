Dit moet je weten over: Jacquemus

Jacquemus is een Frans luxelabel dat in 2009 werd opgericht. Het modehuis staat bekend om zijn spel met verhoudingen, verleidelijke silhouetten en in het oog springende accessoires zoals de kenmerkende tas "Le Chiquito". Geïnspireerd door invloeden uit de kunst en zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk ontwerpt Jacquemus dames- en herenmode, maar ook schoenen, handtassen, accessoires en sieraden.

Oorsprong

Ontwerper Simon Porte Jacquemus is autodidact. Hij richtte zijn prêt-à-porter label in 2009 op 19-jarige leeftijd op na de plotselinge dood van zijn moeder. Het modehuis is vernoemd naar haar meisjesnaam om haar te eren. Eerder studeerde hij enkele maanden aan de École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD) bij Olivier Rousteing.

Evolutie

Jacquemus trok al snel de aandacht en zo werd de Franse ontwerper in 2012 uitgenodigd om zijn collectie te presenteren op de Paris Fashion Week. Nadat hij twee keer werd genomineerd voor de LVMH-prijs en in 2015 een speciale juryprijs won, heeft hij sindsdien niet alleen de erkenning van critici gekregen, maar ook een internationale fanbase waar beroemdheden als Kendall Jenner en Bella Hadid deel van uitmaken. In 2019 werd zijn collectie, die tot dan toe alleen gericht was op womenswear, uitgebreid naar menswear.

Nieuws

Vandaag de dag werkt het Franse label samen met enkele van de belangrijkste luxe retailers ter wereld, waaronder Opening Ceremony in New York, Broken Arm in Parijs, Gago in Aix-en-Provence en Dover Street Market in Londen. Het merk blijft ook opzien baren met zijn innovatieve pop-up stores, die lijken op automaten.

Sinds juni 2021 is het bedrijf overgestapt op 'in-season' modeshows en richt het zich minder op seizoenen. Volgens Jacquemus vertegenwoordigt het nieuwe concept "een verschuiving naar een meer adaptieve, moderne aanpak." De collectie zal direct na de show in de verkoop gaan, met meer releases die zullen volgen.

Beeld: Jacquemus SS21, eigendom van het merk