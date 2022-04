Dit moet je weten over: Jochie&Freaks

Jochie&Freaks is een baby- en kinderschoenenfabrikant uit Nederland die staat voor traditie, vakmanschap en goede pasvormen. Sinds 1951 ontwerpt en produceert het merk leuke en vrolijke ontwerpen voor de gezonde ontwikkeling van kindervoeten onder de slogan "Happy essentials".

Oorsprong

In 1951 richtten zwagers Jo Broers uit Rijen en Chiel Aarts uit Gilze in Nederland de babyschoenenfabriek Jochie op. De naam van hun bedrijf was afgeleid van de combinatie van hun twee voornamen. In de jaren negentig werd het merk uitgebreid tot Jochie&Freaks toen het label Freaks werd geïntroduceerd om te beginnen met de productie van schoenen voor oudere kinderen.

Evolutie

"In al de jaren sindsdien is er veel veranderd en tegelijkertijd heel weinig", stelt het merk op zijn website. Vanaf het eerste moment heeft de familie achter Jochie&Freaks veel passie en liefde in hun vak gestoken - en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Inmiddels staat Chiel's kleindochter Joyce aan het roer van het familiebedrijf.

Bijna 70 jaar na de oprichting heeft Jochie&Freaks besloten een groenere, duurzamere weg in te slaan om de wereld voor alle kinderen een betere plek te maken. Volgens het merk slaagt het er nu in zijn schoenen te maken van tot 70 procent afval en materialen uit de natuur, zoals rubber, canvas, katoen en gerecyclede plastic flessen uit de oceaan.

Nieuws

Vandaag de dag zijn de kinderschoenen van Jochie&Freaks verkrijgbaar bij meer dan 200 verkooppunten in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. De focus voor de toekomst ligt op duurzaamheid: beginnend bij het gebruik van meer gerecyclede en biologische materialen, streeft het merk ernaar om steeds groener te worden.