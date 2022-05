Dit moet je weten over: JOHNNYLOVE

Leuk en elegant, dat is het Noorse kledingmerk Johnny Love, dat gelooft in het creëren van kleding die bij ieders eigen persoonlijkheid past en daarnaast het zelfvertrouwen vergroot van degenen die de kleding van het label dragen. Als je je goed gekleed voelt, voel je je ook goed.

Oorsprong

In 2006 ontstond JOHNNYLOVE uit de inspiratie van modeontwerper John Vinnem om een capsulecollectie voor mannen te ontwerpen met een iets meer geklede uitstraling zonder de grens naar formele kleding te overschrijden. Hij vond dat Noorse mannen in het begin van de jaren 2000 ofwel heel casual ofwel heel formeel gekleed gingen.

Aangezien Noorwegen een van de koudste landen op aarde is, vond het merk het belangrijk om bovenkleding te maken die praktisch en toch modieus is. “We hebben een duidelijke missie om mannen in het dagelijks leven een meer geklede uitstraling te geven”, aldus Vinnem op de website van JOHNNYLOVE.

Evolutie

In de loop der jaren is JOHNNYLOVE uitgegroeid tot een internationaal erkend merk dat bekend staat om zijn kleding van hoge kwaliteit. Het is echter ook een merk dat bekend staat om zijn sterke waarden. De mannen die de kleding van het label dragen maken zich zorgen over de planeet, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de mensen in de kledingindustrie en ze willen dat hun JOHNNYLOVE aankopen een leven lang meegaan.

Nieuws

Vandaag de dag heeft JOHNNYLOVE winkels verspreid over heel Europa, waaronder in Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Groenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Naast de mannenmodecollectie van het label is er ook een damescollectie beschikbaar. Alle collecties zijn verkrijgbaar via de webshop van het merk.

Beeld: JOHNNYLOVE, via de officiële Facebookpagina van het merk.