Dit moet je weten over: Jouer Studios

Jouer Studios is een inspirerend en creatief reismerk dat wil dat u meer avonturen beleeft en de ontmoetingen, momenten en ervaringen verzamelt, zodat ze een deel van uzelf worden. Het merk gelooft dat ieders levensweg een deel is van wat ons definieert, en daarmee een belangrijk deel van onze identiteit.

Oorsprong

Het merk vindt zijn oorsprong in Amsterdam, waar het werd opgericht door twee vrienden. Het woord 'Jouer' is natuurlijk ontleend aan het Frans, en dit is echt de kern van het merk. Jouer gelooft dat we ons eigen micro-universum in onze tassen dragen. Bovendien is een van de uitdagingen die Jouer Studios is aangegaan het werken aan een duurzamere toekomst en het verminderen van haar CO2 voetafdruk.

Evolutie

Jouer Studios gebruikt een recyclingproces om zijn reisartikelen te vervaardigen, waarbij overtollige materialen uit fabrieken over de hele wereld worden hergebruikt. Het resultaat zijn collecties met veel persoonlijkheid, zoals de Tsuyu-collectie met haar kleurrijke transparante tassen die geïnspireerd zijn op het regenseizoen in Japan. Het ontwerp van de Chest Bag is zeer herkenbaar en combineert elegantie, veelzijdigheid en functionaliteit voor een zorgeloze reiservaring.

Nieuws

Jouer Studios zorgt voor creativiteit en speelsheid in het leven van de reiziger met betaalbare en duurzame producten, die nu verkrijgbaar zijn in geselecteerde internationale winkels en via de website van het merk.

