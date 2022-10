Dit moet je weten over: KangaROOS

KangaROOS belichaamt creativiteit, openheid en snelheid. Het combineert een echt atletisch erfgoed met een ethiek dat waarde hecht aan het originele en het onvoorziene, zodat het alles kan creëren, van hardloopschoenen tot een lifestyle merk.

Oorsprong

Bob Gamm, een gepassioneerde jogger en architect, richtte KangaROOS op in 1979 met als doel een innovatief product te maken. Hij ontwikkelde een paar schoenen met een klein zakje met rits waarin een sleutel en wat munten konden worden opgeborgen terwijl hij trainde.

KangaROOS werd geïnspireerd door de kangoeroe omdat hij nooit achterom kijkt, maar alleen vooruit. Daarnaast heeft hij een zakje en springt tijdens het rennen 25 meter per stap.

Het was een van de eerste sportmerken die basketbalspelers, voetballers, hockeyteams en marathonlopers sponsorde.

Evolutie

In de jaren 1980 werd KangaROOS een van de top vijf performance merken in de VS. Het schoenenmerk begon met "The Original Shoes With Pockets" en besloot vervolgens zijn assortiment uit te breiden met "The COMBAT" dat ook het iconische kangoeroe-logo heeft.

Omdat het label zich altijd wilde aanpassen en de best mogelijke schoen wilde aanbieden, opende Gamm het KangaROOS laboratorium om atletische schoenen te testen aan de Universiteit van Illinois, VS. KangaROOS werkte samen met NASA-ingenieurs om "DYNACOIL" te produceren, een 3D geweven spoelstof technologie, om de beste schoen voor serieuze lopers te creëren.

In de jaren 1990, introduceerde KangaROOS kledingcollecties en schoenen voor mode, vrije tijd en outdoor markten.

Nieuws

Vandaag de dag is KangaROOS een wereldwijd urban lifestyle merk dat accessoires, kleding en schoeisel verkoopt in meer dan 60 landen.

KangaROOS, eigendom van het merk.