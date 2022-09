Dit moet je weten over: Karine Augis

Karine Augis is een Frans high-end lederwarenmerk. Het in Parijs gevestigde label combineert design en functionaliteit in chique en vrouwelijke collecties voor vrouwen die op zoek zijn naar stijl en functionaliteit. De collecties van het merk omvatten tassen, clutches, aktetassen en kleine leren accessoires zoals een brillenkoker.

"Ik beschrijf mijn accessoires als objecten om te dragen. Ik ben geïnspireerd door de wereld van decoratie en design. Ik stel me voor dat mijn creaties in een wereld passen, dat ze het leven helpen verfraaien", aldus de ontwerpster op de website van het merk.

Oorsprong

De voormalige artistiek directeur Karine Augis richtte in 2019 haar gelijknamige lederwarenlabel voor Parijse basics op, nadat ze meer dan twintig jaar in de communicatie en media had gewerkt. Terugkomend op haar eerste liefde voor kunst, mode en ambacht, lanceerde ze in juni 2019 haar eerste collectie tassen en accessoires, geïnspireerd op haar eigen schilderijen en illustraties beïnvloed door het Art Deco tijdperk. De Eulalie-collectie wordt gekenmerkt door elegante rondingen en strakke lijnen, waarbij de sferen van grafisch design gedurfd worden gecombineerd met de codes van lederwaren.

Evolutie

Karine Augis heeft zich altijd ingezet voor meer duurzame mode en heeft een milieuvriendelijk productieproces voor het merk omarmd. Elk stuk in de collecties van Karine Augis is zorgvuldig doordacht en gemaakt van hoogwaardige materialen.

Ze heeft haar eigen duurzame grondstof ontwikkeld, een milieuvriendelijk premium gecoat canvas. Het hoogwaardige geweven materiaal is OEKO-TEX gecertificeerd en wordt exclusief voor het merk gemaakt in Franse ateliers. Samen met hoogwaardig leer voor de afwerking creëert Karine unieke tassen en accessoires die staan voor tijdloos design en uitzonderlijk comfort.

Nieuws

De collectie van Karine Augis is online te koop via de eigen website, bij meer dan vijf retailers in Frankrijk en bij concept store Wolf & Badger in Londen. Voor de toekomst is het merk van plan nieuwe iconische modellen te lanceren, waaronder een lijn voor mannen.

Picture: Karine Augis, eigendom van het merk