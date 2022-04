Dit moet je weten over: Kat Maconie

Kat Maconie is het gelijknamige label van de Britse schoenenontwerpster Kat Maconie. Het in Londen gevestigde merk staat bekend om zijn opvallende statement schoenen in oogverblindende kleuren met architectonische hakken en maximalistische details. Geïnspireerd door de artistieke, eclectische geest van de stad, creëert de ontwerpster hoge hakken, sandalen, sneakers, laarzen en pantoffels voor vrouwen.

Oorsprong

Kat Maconie studeerde aan het London College of Fashion en richtte haar gelijknamige merk op in 2009. Ze ziet haar schoenontwerpen als een vorm van kunst waarmee ze twee keer de Drapers Shoe Designer of the Year Award heeft gewonnen. Maconie werkte samen met modeontwerpers als Ashley Williams en Teatum Jones en trok met haar extravagante ontwerpen enthousiaste fans over de hele wereld, waaronder sterren als Taylor Swift en Rita Ora. Tien jaar na de lancering van het merk, opende de ontwerpster haar eerste winkel in Londen.

Evolutie

De afgelopen jaren heeft Kat Maconie gekozen voor een duurzamere aanpak om geleidelijk de milieu-impact van haar schoenenproductie te beperken. Alle schoenen en accessoires van het label worden gemaakt in familiefabrieken in China, die volgens de website van het bedrijf zorgen voor een eerlijke, zorgzame en veilige omgeving voor de arbeiders. Bij de keuze van de materialen wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en hoe lang de schoenen meegaan. "We zorgen ervoor dat tijdens het fabricageproces afval zoveel mogelijk wordt beperkt door middel van het hergebruik van materialen en boorden waar mogelijk", aldus het merk.

Nieuws

Kat Maconie schoenen en accessoires zijn nu verkrijgbaar bij meer dan 320 retailers wereldwijd. Naast de eigen twee winkels in Londen en San Juan, Puerto Rico, worden de collecties internationaal verkocht in boetieks en grote warenhuizen waaronder Harvey Nichols in Londen, KaDeWe in Berlijn en IT Hong Kong. Voor het modeseizoen SS22 lanceerde het label voor het eerst een juwelencollectie.

Beeld: Kat Maconie, via de officiële Facebookpagina van het merk.