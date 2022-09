Dit moet je weten over: Kate Spade

Kate Spade handtassen hebben een generatie vrouwen begeleid tijdens de millenniumwisseling- en zelfs drie decennia na het oprichtingsjaar is het merk nog steeds een vaste waarde in de garderobe van veel Amerikaanse vrouwen. Schommelend tussen klassiek en speels design, zijn de tassen een belichaming geworden van niet alleen de Amerikaanse mode, maar evenzeer van het plezier dat mode brengt.

Oorsprong

Het merk werd in 1993 in New York opgericht door Kate Spade en Andy Spade. Begonnen met handtassen, maakte het merk al snel naam en kreeg erkenning voor een serie nylon handtassen die it-pieces werden onder adolescente vrouwen in de stad. In die tijd hanteerde het merk een prijsklasse tussen 100 en 400 US-dollar, waardoor luxe lederwaren toegankelijker werden voor jonge Amerikaanse en internationale vrouwen.

Evolutie

Al snel werd Kate Spade een van de eerste lifestylemerken, die niet alleen producten verkocht, maar ook het gevoel bij een gemeenschap te horen- en vooral van mode een bron van vreugde maakte in plaats van intimidatie. Een kleding- en sieradenlijn werd gelanceerd om de Kate Spade-esthetiek aan te vullen. Na het succesvol opbouwen van het merk tot een wereldwijde erkenning, verkocht Spade in 2006 haar aandelen in het bedrijf aan Neimann Marcus en stapte terug uit haar functies. In 2018 werd Kate Spade overgenomen door Tapestry Inc.

Nieuws

Sinds de overname heeft het merk de erfenis voortgezet die door de overleden oprichter is geïnduceerd. De collecties zijn nog steeds synoniem voor vrolijke mode, die Amerikaanse en internationale vrouwen aanspreekt met kwaliteit, positiviteit en modern erfgoed. In 2018 overleed Kate Spade - Kate Valentine genaamd sinds ze uit haar bedrijf is gestapt - en dat bracht creatief directeur Nicola Glass ertoe de SS19-collectie op te dragen aan de geest van de overleden ontwerpster. De collectie bevatte elementen zoals kleurrijke prints, het emblematische Spade-symbool en glitter die over de hele catwalk waren uitgestrooid als eerbetoon aan de sprankelende persoonlijkheid van de ontwerpster, die zeer gewaardeerd werd in de mode-industrie en de New Yorkse modewereld.

