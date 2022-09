Dit moet je weten over: KÉDDO

Het schoenenmerk KÉDDO werd in 1990 in het Verenigd Koninkrijk opgericht als een modebedrijf met de missie om unieke schoenen te creëren voor de jongere generatie: ontworpen door en voor hen.

Oorsprong

KÉDDO vindt zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk, maar de eerste stijl van de collectie werd ontwikkeld door ontwerpers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Hong Kong. Het merk begon met de verkoop van trendy gumshoes als belangrijkste product en met maten vanaf 30. De matenreeks is sindsdien geëvolueerd tot 46, zodat zowel kinderen als volwassenen de schoenen kunnen dragen.

In 2016 behoorde KÉDDO tot de top twintig van de wereldwijde markt voor modeschoenen. Om niet gezien te worden als een fast fashion merk, besteedt KÉDDO bijzondere aandacht aan productkwaliteit en comfort.

Evolutie

Na het succes van de kenmerkende gumshoes, brachten de ontwerpers van KÉDDO een geheel nieuw concept op de markt, dat het merk 'funky fashionable rain boots' noemde. Met de hulp van een Nederlandse ontwerpstudio verkreeg KÉDDO het Europese patent voor een unieke verborgen wig regenlaars. De volgende collectie laarzen bestond uit meer dan 200 modieuze stijlen. KÉDDO gebruikt hoogwaardige en natuurlijke innovatieve materialen. Veel schoenen zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen.

Nieuws

De producten van het merk zijn verkrijgbaar in de KÉDDO winkels in Engeland, Frankrijk en Rusland. KÉDDO schoenen en accessoires zijn ook wereldwijd verkrijgbaar via de officiële webshop en een aantal internationale online retailers.

