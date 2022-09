Dit moet je weten over: Komrads

Komrads is een duurzaam sneakermerk uit België dat ernaar streeft circulaire schoenen te creëren met een zo laag mogelijke impact op de planeet. Met respect voor mens en natuur en "radicale transparantie" produceert het label sneakers voor mannen en vrouwen geïnspireerd door nostalgisch design, en volledig gemaakt van hergebruikte en gerecyclede materialen.

Oorsprong

Het label is ontstaan als een eerbetoon aan de Komrads sneakers van de Tsjechische Boot Company uit de Sovjettijd, het bedrijf dat het iconische schoenmodel in de jaren 1950 ontwikkelde als symbool van antikapitalisme. Het Belgische echtpaar Greet Goegebuer en Mark Vandevelde blies de schoen in 2015 nieuw leven in een duurzame versie, en zette Komrads opnieuw neer als een modern, rebels en milieuvriendelijk merk.

"Omdat we in de no-waste business zitten, besloten we om een oud maar gedurfd merk met een geschiedenis te recyclen. Samen herschrijven we niet de geschiedenis maar de toekomst. Een toekomst waarin we het leven niet verspillen en de planeet niet verwoesten," leggen de oprichters uit op de website van het bedrijf.

Evolutie

Na zijn eerste duurzaam geproduceerde sneakers gemaakt van gerecycled katoen, maakt Komrads zijn sneakers nu van allerlei hergebruikte en gerecycleerde materialen, zoals appelleer gemaakt van appelafval en gerecycled rubber. Alle schoenen van het merk zijn ontworpen in België en worden vervaardigd in Portugal in ecologische en eerlijke omstandigheden.

Nieuws

Komrads heeft duurzaamheid onderdeel gemaakt van zijn DNA en is constant op zoek naar meer manieren om de meest duurzame en ecologische sneaker te ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, comfort en design. OCNS, de nieuwste sneakercollectie van het label, is volledig gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. De producten van het merk zijn verkrijgbaar in verschillende online winkels in Europa en op de Komrads website.

Komrads, OCNS collectie