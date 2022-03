Dit moet je weten over: La Boucle

La Boucle werd in 2018 opgericht door de jonge Belgische ondernemers Arnaud & Frederik, die zich met hun label exclusief hebben gespecialiseerd in riemen. In de geest van "koop minder, maar beter", hebben de twee Belgen rekbare, duurzame riemen ontworpen die geschikt zijn voor allerlei activiteiten. De 'smart belts', ontworpen in Brussel, zijn verkrijgbaar in vele kleuren en kleurencombinaties.

Oorsprong

Arnaud en Frederik richtten La Boucle in 2018 op in Brussel na een bezoek aan Giuseppe Volpi, een lokale leerlooierij in Toscane. Hun vriend Giuseppe bewerkt leder volgens een drie generaties oude familietraditie. Geïnspireerd door het vakmanschap en de kwaliteit van de gebruikte materialen, ontwikkelden de ondernemers hoogwaardige riemen, die in samenwerking met Giuseppe's leerfabriek worden gemaakt.

Evolutie

Dankzij de one-size-fits-all technologie zijn de riemen van La Boucle geschikt voor alle taillematen. Onderzoeks- en ontwikkelingstests zijn uitgevoerd door het Centrum voor Textielwetenschappen en Techniek van de Universiteit Gent, België. La Boucle Originale kan worden uitgerekt tot een lengte van 150 cm en kan een gewicht tot 400 kg dragen.

Om "echte" duurzaamheid te promoten en de levensduur van hun producten op lange termijn te verhogen, houdt het merk geen uitverkoop en doet niet aan Black Friday. La Boucle plant ook een boom voor elke verkochte riem als onderdeel van hun partnerschap met de NGO WeForest & NGO TREES FOR THE FUTURE.

Nieuws

La Boucle wordt in meer dan 30 landen verkocht in geselecteerde winkels en via de website van het merk. Het duurzame label heeft er bewust voor gekozen om geen reclame te maken. "Sinds het begin zetten we onze financiële middelen in om te proberen elke dag een beter product te maken en geen reclame te maken." Kwaliteit is de beste marketing, stelt de website van het merk.

La Boucle, Beeld via het online lookbook van het merk