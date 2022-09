Dit moet je weten over: Lala Berlin

Lala Berlin is een eigentijds prêt-à-porter- en accessoiremerk dat bekend staat om hun kijk op urban dressing met een subtiele, vrije twist, geworteld in een multiculturele benadering van mode.

Oorsprong

"Opgericht in Berlijn, geworteld in de wereld" is de merkvisie die Lala Berlin nastreeft met haar mode. De in Teheran geboren en in Berlijn gevestigde creatief directeur Leyla Piedayesh richtte het merk in 2004 op met de visie om een merk te creëren dat internationale mode vertegenwoordigt. Het merk begon met gebreide collecties, maar voegde al snel prêt-à-porter collecties en accessoires toe aan haar portfolio. Sinds de oprichting heeft Lala Berlin niet alleen een impact gehad op de lokale Berlijnse modewereld, maar ook op de internationale.

Evolutie

Erfgoed, gemeenschap en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van Lala Berlin. Het merk streeft ernaar om verschillen te vieren en tegelijkertijd eenheid te benadrukken. De gemeenschapsaanpak bij Lala Berlin begint bij de werknemers en eindigt bij de klant, wat zorgt voor een holistische aanpak die de productie en consumptie van minder, maar betere producten bevordert. Het merk staat bekend om zijn stedelijke stijlen met een vleugje verfijning, waarbij vaak ontwerpen worden getoond met prints en patronen zoals de Arabische Kufya-print, kleurrijke gebreide kleding en jurken en rokken met een casual pasvorm en vloeiende silhouetten. Piedayesh laat zich vaak inspireren door haar eigen wortels, waarbij ze de symboliek van haar Iraanse cultuur, haar Duitse opvoeding en de algemene notie van wereldburgerschap laat doorklinken. Het merk heeft momenteel eigen winkels in Berlijn en Kopenhagen.

Nieuws

In de loop der jaren heeft Piedayesh zich ontwikkeld tot een rolmodel voor vrouwen in het ondernemerschap, waarbij ze vaak haar inzichten en merkrichting deelt in interviews, discussies en lezingen. In juni 2022 lanceerde Lala Berlin haar eigen wederverkoopplatform om een duurzamere mode-industrie te ondersteunen. Het platform, genaamd Lala Forever, is een aangewezen ruimte in de huidige online winkel, via welke het merk items aanbiedt die eerder gedragen zijn.

Beeld: Lente-Zomer-Collectie 2022, Lala Berlin