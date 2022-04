Dit moet je weten over: Laundry Industry

Laundry Industry is een conceptmerk uit Amsterdam dat sinds 1992 prêt-à-portercollecties van hoge kwaliteit ontwerpt voor mannen en vrouwen. Het label biedt basics met een twist en staat bekend om zijn luxueuze materialen, subtiele kleuren en interessante prints. Het merk is gepositioneerd in het topsegment van de modemarkt.

Oorsprong

Laundry Industry werd opgericht in Amsterdam in 1992. In datzelfde jaar opende het merk ook zijn eerste winkel in de Nederlandse hoofdstad, in winkelcentrum Magna Plaza. In de daaropvolgende jaren opende het label andere tijdelijke winkels in Antwerpen, Bangkok, New York, Miami, San Francisco, Londen en Berlijn.

Evolutie

Het merk opende in maart 2015 zijn huidige flagshipstore van 550 vierkante meter in het historische gebouw "Concordia" aan de Sint Luciënsteeg 18 in Amsterdam. Met respectvolle verwijzingen naar Dover Street Market in Londen en Corso Como in Milaan, richt de conceptstore zich op een uitgebreide winkelervaring, waarbij zorgvuldig gecureerde producten worden aangeboden in een zeer herkenbaar interieurconcept. Volgens het merk moeten integriteit, exclusiviteit en nieuwsgierigheid de belangrijkste uitgangspunten blijven in een wereld waarin alles verkrijgbaar en te koop is.

"Het gaat erom dat de consument de eerlijkheid herkent, de authenticiteit voelt en de uniciteit van Laundry Industry deelt en ervaart", aldus het bedrijf op de officiële website.

Nieuws

De collecties van Laundry Industry zijn verkrijgbaar in de online winkel van het label en in de flagship store in Amsterdam. Naast dames- en herenkleding verkoopt de winkel ook schoenen, sieraden, boeken en tijdschriften, vintage designertassen, designobjecten en -meubels, en parfum en cosmetica.