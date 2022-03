Dit moet je weten over: LEFF Amsterdam

LEFF Amsterdam, zoals de naam al doet vermoeden, is een merk uit Amsterdam dat onconventionele horloges maakt in zijn atelier in het centrum van de Nederlandse hoofdstad. Naast polshorloges voor mannen en vrouwen, biedt het Nederlandse label ook een selectie klokken voor binnenshuis en speakers in industriële stijl.

"Wij geloven dat horloges het perfecte voorbeeld zijn van functionele schoonheid, omdat het technische apparaten zijn die het potentieel hebben om tegelijkertijd kunstwerken te zijn. Eigenlijk heeft niemand een horloge nodig -- en dit daagt ons nog meer uit om iets moois te creëren dat iedereen toch om zijn pols wil hebben," aldus de website van het merk.

Oorsprong

LEFF Amsterdam werd opgericht in 2011 door Arno Ruijzenaars samen met zijn broer Dennis en ontwerper Erwin Termaat. Na aanvankelijk begonnen te zijn met het maken van binnenhuisklokken, verlegde hun focus zich geleidelijk naar de productie van polshorloges.

Evolutie

In 2015 ging LEFF Amsterdam een samenwerking aan met de beroemde Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek, die vooral bekend is om zijn meubels gemaakt van sloophout. Deze samenwerking leverde de iconische LEFF Amsterdam Tube Watches op. De kenmerkende horloges van het label worden gekenmerkt door hun industriële karakter, geïnspireerd door eenvoudige geometrische designs, evenals de kenmerkende geëxtrudeerde ring op de wijzerplaat.

Nieuws

Vandaag de dag worden LEFF Amsterdam producten online en offline verkocht in elf verschillende landen in Europa, Azië en Australië. Het merk zet zich voortdurend in voor sociale rechtvaardigheid en duurzame doelen, zoals de Pacung Foundation op Bali en de LGBTQIA-gemeenschap door middel van krachtige statements en donaties.

LEFF Amsterdam, eigendom van het merk.