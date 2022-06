Dit moet je weten over: LEKI

LEKI is een Duits merk dat gespecialiseerd is in sportartikelen. Geïnspireerd door de natuur, produceert het familiebedrijf met hoofdkantoor in Kirchheim unter Teck, Duitsland skistokken, wandelstokken en trekkingstokken, maar ook handschoenen, kleding en accessoires voor buitensport. Het merendeel van de producten wordt vervaardigd in LEKI's fabriek in Tachov, gelegen in de Tsjechische Republiek.

"Wij serveren u een extra portie snelheid, veiligheid, comfort en ondersteuning. Wij zijn de rugwind op uw weg naar topprestaties en onvergetelijke outdoor momenten," zegt de fabrikant op de website van het bedrijf.

Oorsprong

In 1948 richtten Karl en Gertrud Lenhart de houtdraaierij "Karl Lenhart, Plastik + Metall" op en legden daarmee de basis voor het huidige internationaal succesvolle outdoormerk LEKI. Na eerder houten belettering voor bakkerijen of slagerijen te hebben geproduceerd, richtte Karl Lehnhart zijn aandacht al snel op skistokken - gedreven door zijn enthousiasme voor wintersport en gelijktijdige ontevredenheid over de kwaliteit en functionaliteit van de skistokken in die tijd, die werden gemaakt van fragiele bamboe staven.

Op basis van zijn ervaring in de vliegtuigbouw ontwierp de oprichter de eerste skistok van aluminium. Hij bracht zijn innovatie in 1970 op de markt onder de naam LEKI, wat staat voor de eigenaar en de hoofdzetel van het bedrijf - Lenhart in Kirchheim. Na het grote succes van de LEKI alpine stokken, werd het assortiment in 1973 uitgebreid met langlauf skistokken.

Beeld: LEKI, @alex.kijak, officiële website van het merk

Evolutie

Later wendde Karl Lehnert zich ook tot de wandelsport en ontwikkelde in 1974 's werelds eerste verstelbare trekkingstok LEVI Makalu. Vier jaar later werden dit de stokken die Reinhold Messner gebruikte om als eerste de Mount Everest te beklimmen.

Klaus Lenhart, de jongste zoon van de oprichter van het bedrijf, nam in 1984 de leiding van LEKI over en leidde het bedrijf naar wereldwijd succes met innovaties zoals het gepatenteerde Trigger systeem, dat skistok en handschoen combineert. In 2013 bracht LEKI een nieuwe revolutie op de outdoormarkt met de lancering van de veelzijdige vouwstok.

Nieuws

Het bedrijf wordt nu geleid door de derde generatie van de familie, Friederike en Markus Lenhart. Zij zijn trouw aan LEKI's merkwaarden : innovatie, kwaliteit, enthousiasme, uitmuntendheid, partnerschap en verantwoordelijkheid.

LEKI werkt samen met meer dan 1.000 atleten uit het alpineskiën, Nordic, trailrunning en bergbeklimmen, waaronder Mikaela Shiffrin, Johannes Klaebo en Dawa Yangzum Sherpa, die in 2019 als eerste Nepalese vrouw de Makalu beklom. De producten van het merk zijn verkrijgbaar bij meer dan 3900 retailers in Europa en de VS, evenals via de eigen webshop van het bedrijf.

Beeld: LEKI, @iancorless, via de officiële website van het merk.